Die Milwaukee Brewers oder die Tampa Bay Rays - am Ende der World Series wird ein Team den Titel holen, das noch nie zuvor gewonnen hat. Ein solches Duell gab es seit sehr langer Zeit nicht mehr.

St. Petersburg (dpa) – In der World Series der Major League Baseball kommt es zu einer Premiere. Weder die Tampa Bay Rays noch die Milwaukee Brewers haben jemals den Titel in der besten Baseball-Liga gewonnen. Die Brewers hatten sich gegen die Los Angeles Dodgers bereits den Final-Einzug gesichert, am Montag (Ortszeit) zogen die Rays mit einem 7:3 gegen die Cleveland Guardians nach und entschieden die Halbfinal-Serie im sechsten Spiel für sich.

Seit 1980 gab es keine World Series mehr zwischen zwei Teams, die zuvor noch nie den Titel geholt hatten. Damals gewannen die Philadelphia Phillies gegen die Kansas City Royals. Spiel eins der Serie zwischen Milwaukee und Tampa Bay findet am Freitagabend (Ortszeit) in Milwaukee statt.