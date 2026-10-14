Deutschland hat bei den Europameisterschaften im Tischtennis die erste Medaille sicher. Bronze ist Nina Mittelham und Benedikt Duda im Mixed nicht mehr zu nehmen. Noch mehr ist weiterhin drin.

Ljubljana (dpa) - Die erste deutsche Medaille bei der Tischtennis-EM in Slowenien ist perfekt. Nina Mittelham und Benedikt Duda haben im Mixed das Halbfinale erreicht. In der Runde der besten Acht gewannen die beiden gegen Alexandra Chiriacova und Vladislav Ursu aus Moldawien in 3:0 Sätzen.

«Wenn das so weiter läuft, sind wir echt schwer zu schlagen», sagte Duda. «Ich weiß, was Nina beim Rückschlag macht. Sie weiß, was ich generell beim Rückschlag mache. Wir haben so ein bisschen unseren Spielstil gefunden.»

Am Donnerstagmittag geht es für Mittelham und Duda um den Einzug ins Endspiel. Gegner sind Bernadette Szöcs und Eduard Ionescu aus Rumänien. Anders als bei Olympischen Spielen wird danach bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis der dritte Platz nicht extra ausgespielt. Beide Halbfinal-Verlierer erhalten die Bronzemedaille.

Auch Medaillenchance im Doppel

Die 29 Jahre alte Mittelham vom TTC Berlin Eastside gewann den EM-Titel im Mixed bereits 2021 zusammen mit Dang Qui. Dazu holte sie vier weitere Goldmedaillen mit der deutschen Mannschaft und im Doppel. Der 32 Jahre alte Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) wurde bei der vergangenen Europameisterschaft Zweiter im Einzel.

Beide spielen auch im Doppel noch um eine Medaille. Duda und Dang Qiu siegten im Achtelfinale nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 gegen die Russen Wladimir Sidorenko und Jewgeni Tichonow. Mittelham und Annett Kaufmann schlugen Christina Källberg und Filippa Bergand aus Schweden mit 3:1. Auch in diesen beiden Wettbewerben geht es am Donnerstag mit dem Viertelfinale weiter.