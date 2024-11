Mittelfußbruch: VfB mehrere Monate ohne Touré

Die Befürchtungen der Schwaben bestätigen sich. Nationalstürmer El Bilal Touré wird dem VfB Stuttgart lange fehlen. Die personelle Lage in der Offensive spitzt sich zu.

Stuttgart (dpa) – Nach dem Ausfall von Deniz Undav muss der VfB Stuttgart auch lange Zeit auf dessen Sturmkollegen El Bilal Touré verzichten. Der 23-Jährige hat einen Mittelfußbruch erlitten, wie der Fußball-Bundesligist am Tag seines Heimspiels gegen den VfL Bochum mitteilte. Touré müsse operiert werden, er falle mehrere Monate aus.

Touré erlitt die Verletzung bei seinem Länderspieleinsatz für Mali Anfang der Woche. «Wir müssen davon ausgehen, dass es eine schwerere Verletzung ist», hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt bereits gesagt. Die Befürchtungen bestätigten sich.

Auch Undav und Leweling fehlen

Touré spielt seine erste Saison bei den Schwaben. Der Stürmer ist vom italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo ausgeliehen und rückte nach kurzer Anlaufzeit in den vergangenen Wochen in den Fokus.

In der Offensive müssen die Stuttgarter in den kommenden Wochen auch ohne den deutschen Nationalstürmer Undav auskommen, dem wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ein Ausfall bis zur Winterpause droht. Auch Jamie Leweling fällt wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel seit Anfang November aus.