Die deutschen Volleyballer müssen bei der EM auf Johannes Tille verzichten. Der Zuspieler fällt verletzt aus – ein Rückschlag vor dem Achtelfinale gegen Bulgarien.

Sofia (dpa) – Die deutschen Volleyballer müssen für den Rest der Europameisterschaft auf Top-Zuspieler Johannes Tille verzichten. Der 29-Jährige zog sich einen Bruch des Mittelfußknochens zu, teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit. Für das Team von Bundestrainer Massimo Botti ist der Ausfall von Tille ein herber Rückschlag vor dem Achtelfinale gegen Vizeweltmeister Bulgarien am Samstag in Sofia. Der Weltklasse-Zuspieler hatte schon in der Vorrunde ein Spiel wegen Krankheit verpasst.

«Es tut mir leid für die Jungs, dass ich sie nicht weiter unterstützen kann. Ich hatte das Gefühl, dass wir richtig im Groove waren. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungs bei dieser EM noch Großes leisten können», wird Tille in der Mitteilung zitiert. Wann genau die Verletzung entstanden ist, lässt sich laut Verbandsangabe nicht eindeutig klären. Tille wird voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen und ist bereits wieder in Deutschland.

Revanche für bittere Niederlage bei der WM 2025

Die DVV-Auswahl hatte im letzten EM-Vorrundenspiel klar mit 0:3 gegen Olympiasieger Frankreich verloren und damit dem Gruppensieg verpasst. Nun ist Bulgarien der Gegner im EM-Achtelfinale. «Wir haben auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Ich glaube, jeder kann sich noch an das Spiel bei der WM erinnern. Das gibt uns zusätzliche Motivation, noch einmal etwas draufzulegen», sagte Nationalspieler Anton Brehme.

Bei der WM 2025 hatte das deutsche Team zum Auftakt gegen den Co-Gastgeber der diesjährigen EM mit 0:3 verloren, wobei der erste Satz erst nach insgesamt elf vergebenen deutschen Satzbällen mit 38:40 an Bulgarien ging.