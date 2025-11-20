Mit Zverev-Sieg: Davis-Cup-Team erreicht Halbfinale

Die Tennisspieler um Alexander Zverev wollen den ersten deutschen Sieg im Mannschafts-Wettbewerb seit 1993 holen. Nach dem Viertelfinal-Krimi gegen Argentinien sind die Chancen noch intakt.

Bologna (dpa) - Das deutsche Tennis-Team um Topspieler Alexander Zverev hat im Davis Cup das Halbfinale erreicht. Die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) gewann bei der Endrunde in Bologna im Viertelfinale gegen Argentinien nach einer wahren Nervenschlacht mit 2:1. Damit hat das Team weiter Chancen auf den ersten deutschen Triumph in dem prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb seit 32 Jahren.

Der Sieg stand nachts um 1:03 Uhr nach dem abschließenden Doppel fest, das Kevin Krawietz und Tim Pütz mit 4:6, 6:4, 7:6 (12:10) gegen Andrés Molteni und Horacio Zeballos für sich entschieden. Dabei wehrte das deutsche Duo drei Matchbälle ab.

Zverev sieht, Struff verliert

Zuvor hatte Zverev bei seinem Davis-Cup-Comeback nach knapp drei Jahren Pause für den 1:1-Ausgleich gesorgt und Deutschland die Chance aufs Weiterkommen erhalten. Der Weltranglistendritte siegte mit 6:3, 7:6 (7:3) gegen Francisco Cerundolo. Jan-Lennard Struff (35) hatte zum Auftakt gegen Tomás Martín Etcheverry knapp mit 6:7 (3:7), 6:7 (7:9) verloren.

Deutschland wartet seit 1993 auf einen Triumph im Davis Cup. Die Chancen auf einen vierten Sieg stehen dieses Jahr auch durch Zverevs Teilnahme gut. Der Hamburger könnte zudem eine für ihn nach eigenen Angaben «unglaublich unbefriedigende» Saison versöhnlich beenden.

Spanien gewinnt gegen Tschechien

Im Halbfinale trifft Deutschland am Samstag auf Spanien. Die Iberer setzten sich auch ohne den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der seinen Start in Bologna aufgrund von Oberschenkelproblemen kurzfristig absagen musste, gegen Tschechien mit 2:1 durch.

Zuvor hatten sich auch schon Titelverteidiger Italien durch ein 2:0 gegen Österreich und Belgien dank des 2:0 gegen Frankreich für das Halbfinale qualifiziert. Italien und Belgien ermitteln am Freitag den ersten Finalisten.