Ein bisschen Sport kann nicht schaden. Kaum hat Mercedes das Update für den GLE präsentiert, legt AMG nach und zaubert nun einen erstarkten 53er aus dem Hut - mit und ohne Stecker.

Grand Junction (dpa/tmn) – AMG zieht beim GLE nach und präsentiert im Windschatten der Großserie seine erste neue Power-Variante für das große Mercedes-SUV. Das Steilheck und das rund 6.000 Euro teurere Coupé bieten die sportliche Tochter der Schwaben ab dem Jahresende in zwei Varianten an: Es gibt den GLE 53 für Preise ab 120.047 Euro mit einem milde hybridisierten Sechszylinder oder für mindestens 128.782 Euro als Plug-in-Hybrid.

Da wie dort bildet die Basis ein 3,0 Liter großer Reihenmotor, der im besten Fall 330 kW/449 PS leistet. Das reicht laut Mercedes im Mild-Hybrid für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,5 Sekunden und für bis zu 250 km/h Spitze.

Rein elektrisch bis zu 93 Kilometer weit

Im Plug-in-Hybrid klettert zusammen mit einer E-Maschine von 135 kW/184 PS die Systemleistung auf 430 kW/585 PS. Dann gelingt der Standardsprint laut AMG in 4,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist aber auch hier auf 250 km/h beschränkt. Rein elektrisch schafft der GLE 53 Hybrid bis zu 140 km/h und kommt im besten Fall 93 Normkilometer weit.

Beim 53er will es AMG aber nicht belassen: Schon bald wollen die schnellen Schwaben auch den GLE 63 und mit ihm gleich den großen Bruder GLS 63 mit aktualisierter Technik in den Handel bringen.