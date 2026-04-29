Eingebranntes entfernen
Mit Öl: So wird der Grillrost leichter sauber
Frau grillt Fleisch und Paprika
Wer vor dem Grillen den Rost mit etwas Speiseöl bestreicht, hat es beim Putzen anschließend leichter.
Markus Scholz. DPA

Wer grillt, hat anschließend oft mit Eingebranntem auf dem Rost zu tun. Ein kleiner Trick vorab macht die Reinigung weniger mühsam.

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Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Erst das Vergnügen, dann die Arbeit – und zwar schnell: Um den Rost nach dem Grillen möglichst leicht wieder sauber zu bekommen, sollte das jedenfalls das Motto sein. Denn je früher mit der Reinigung des Grillrosts begonnen wird, desto einfacher
lassen sich Verkrustungen entfernen. Darauf weist der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) hin. Am besten beginnt man mit der Reinigung sogar am noch warmen Rost.

Man kann sich das Saubermachen allerdings auch vorab erleichtern. Und zwar, indem man vor dem Anwerfen des Grills ein paar Tropfen Speiseöl auf ein Küchenpapier gibt. Reibt man den Rost damit ein, bleibt weniger Kruste hängen.

Was darf in die Spülmaschine?

  • Nach dem Grillen kann man große Reste vom Feste dann mit Zeitungspapier entfernen.
  • Roste aus Edelstahl dürfen anschließend in die Spülmaschine. Selbst wenn hier nicht alle Schmutzreste abgehen, quellen sie zumindest auf – und lassen sich laut IKW dann vergleichsweise einfach mit einem Scheuerschwamm oder mit Stahlwolle entfernen.
  • Roste aus Gusseisen haben in der Spülmaschine allerdings nichts verloren. Sie kann man stattdessen mit etwas Handspülmittel in warmem Wasser reinigen.
  • Eingebrannten Grillgutresten kann man mit Spezialreinigern für Grill und Backofen zu Leibe rücken. Das geht übrigens auch bei Gusseisenrosten.

© dpa-infocom, dpa:260429-930-10023/1

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