Augsburg (dpa/tmn) – Walnussöl sorgt in diesem Salat für einen nussigen Geschmack. Das kaltgepresste Öl enthält besonders viel gesunde Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren und ist reich an Vitamin E.
Rezept- und Kochbuchautorin Susann Kreihe («Edle Öle. 35 feine Ölsorten von Avocado-bis Zitronenöl. 100 kreative Rezepte») kombiniert es hier mit raffiniertem Rapsöl. Wer den Geschmack von Rapsöl mag, kann stattdessen auch die native und im Geschmack kräftigere Variante verwenden.
Zutaten für 6 Personen:
- 500 g Spaghettini
- Salz
- 2 Bund glatte Petersilie (etwa 60 g)
- 1 kleine Knoblauchzehe
- 80 g Walnusskerne
- 50 ml raffiniertes Rapsöl
- 20 g Parmesan, frisch gerieben
- 50 ml Walnussöl
- 200 g Kirschtomaten
- rosa Pfefferbeeren (Schinusbeeren) zum Bestreuen
Zubereitung:
- Die Spaghettini in einem Topf in reichlich kochendem, gut gesalzenem Wasser garen. Anschließend abgießen.
- Inzwischen die Petersilie waschen, trockentupfen und grob zerzupfen. Den Knoblauch abziehen. Petersilie, Knoblauch, 2 Prisen Salz, die Hälfte der Walnüsse, das Rapsöl und 2 EL Wasser in ein hohes Gefäß geben und fein pürieren. Zuletzt den Parmesan und das Walnussöl unter das Pesto rühren.
- Die Kirschtomaten waschen und vierteln. Die restliche Hälfte der Walnusskerne in grobe Stücke brechen. Die Spaghettini mit dem Pesto vermengen. Die Kirschtomaten und die Walnüsse untermischen.
- Den Spaghettini-Salat auf Tellern anrichten, mit rosa Pfefferbeeren bestreuen und servieren.
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