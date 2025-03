Mit Kantersieg: Bayern überholt Belgrad in der Euroleague

München (dpa) – Die Basketballer von Bayern München haben in der Euroleague mit einem Kantersieg über Roter Stern Belgrad einen wichtigen Schritt auf dem Weg in die Play-offs gemacht. Der deutsche Meister überholte mit dem 100:82 die Serben in der Tabelle und liegt als Fünfter gleichauf mit der AS Monaco, mit der die Münchner den direkten Vergleich jedoch verloren haben. Nur die ersten sechs Teams ziehen direkt in die K.-o.-Phase ein.

Bayerns Basketballer verschliefen im SAP Garden völlig den Beginn und sahen sich nach nur wenigen Minuten bereits mit elf Punkten im Rückstand (3:14). Doch der Schnellstart der Gäste wirkte wie ein Weckruf. Kurz darauf fanden die Münchner in die Partie und konnten das Spiel noch im ersten Viertel drehen.

Mit einem irren Lauf von 25 unbeantworteten Punkten rund um die Pause riss München dann das Spiel endgültig an sich. Dabei erzielte Topscorer Carsen Edwards alleine elf seiner insgesamt 30 Zähler. Auch wenn die Gäste im Schlussabschnitt noch einmal verkürzen konnten, brachte Bayern den 17. Sieg letztlich souverän nach Hause. Aufbauspieler Edwards traf sechs seiner zehn Versuche von jenseits der Dreierlinie.

Mammut-Programm ohne Nationalspieler da Silva

Erst kurz vor der Partie hatten die Münchner bekanntgegeben, dass sie mehrere Wochen ohne den deutschen Nationalspieler Oscar da Silva auskommen müssen. Der 26-Jährige hatte sich in der Euroleague-Partie gegen Paris Basketball in der Vorwoche (88:93) eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen und war am Mittwoch operiert worden.

Die Münchner haben im März ein wahres Mammut-Programm vor sich. Insgesamt elf Matches müssen die Bayern im Kalendermonat in der Bundesliga und Euroleague austragen. Der nächste Härtetest wartet bereits am Sonntag (18.00 Uhr), wenn die MLP Academics Heidelberg in der Landeshauptstadt zu Gast sind. Im europäischen Wettbewerb geht es am 14. März in der heimischen Arena gegen Anadolu Efes Istanbul weiter.