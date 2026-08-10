Darja Varfolomeev ist seit einigen Jahren das Gesicht der Rhythmischen Sportgymnastik in Deutschland. Bei der WM im eigenen Land möchte sie ihre beeindruckende Medaillensammlung weiter aufstocken.

Frankfurt/Main (dpa) – Eine kleine Schildkröte soll Darja Varfolomeev bei der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik zu möglichst vielen Gold-Auftritten verhelfen. «Das ist einer meiner wichtigsten Glücksbringer, weil es mein erster Talisman war, als ich 2019 allein nach Deutschland kam. Mein Vater hat ihn mir gegeben, damit er mich beschützt. Und das hat gut geklappt», verriet die 19 Jahre alte Ausnahmeathletin vor ihrer Medaillen-Mission in der Frankfurter Festhalle.

Varfolomeev ist der Star der Titelkämpfe in der Mainmetropole, die am Mittwoch mit der Qualifikation beginnen. 2024 holte sie Olympia-Gold, elfmal wurde sie Weltmeisterin und sechsmal Europameisterin. Insgesamt liegen 27 internationale Medaillen in ihrem Trophäenschrank. Dennoch ist ihr Erfolgshunger längst nicht gestillt – und ihre Nervosität so groß wie vor dem ersten Wettkampf.

«Trotz der vielen Medaillen bin ich voll motiviert. Eine Heim-WM ist etwas ganz Besonderes. Es wird eine krasse Stimmung sein. Das erlebt man wahrscheinlich nur einmal im Leben», sagte Varfolomeev. Ein konkretes Medaillenziel nannte sie aber nicht: «Ich versuche, überall sauber durchzukommen.» Gelingt ihr das, stehen die Chancen auf Edelmetall in den vier Einzelentscheidungen (Reifen, Ball, Keulen, Band) und im Mehrkampf gut.

Varfolomeev ist das Gesicht der Sportart in Deutschland

Ein erfolgreicher WM-Auftritt würde nicht nur die ohnehin schon große Popularität von Varfolomeev weiter steigern, sondern die gesamte Sportart noch stärker ins Rampenlicht rücken. Dank der Erfolge der im westsibirischen Barnaul geborenen Ausnahmekönnerin, die 2024 zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde und zweimal (2023, 2025) Rang zwei belegte, verzeichnet die Rhythmische Sportgymnastik seit einiger Zeit einen Boom. «Die Entwicklung ist grandios. Das Interesse ist insgesamt gewachsen», sagte Teamchefin Isabell Sawade.

Für die drei WM-Finaltage in der mondänen Frankfurter Festhalle am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es schon seit Monaten keine Tickets mehr, für die Qualifikation am Mittwoch und Donnerstag nur noch wenige Restkarten. «Ich bin superglücklich, dass ich es geschafft habe, diese wunderschöne Sportart auch in Deutschland großzumachen. Das bedeutet mir sehr viel», sagte Varfolomeev. Noch wichtiger ist ihr aber, dass «viele kleine Kinder jetzt mit der Sportart anfangen».

Teamgeist statt Starallüren

Bei all dem Rummel um ihre Person hat Varfolomeev nie die Bodenhaftung verloren. «Daria ist ein sehr angenehmer Mensch, der mit jedem klarkommt. Sie lässt ihre Popularität nicht heraushängen. Ich habe es nicht einmal erlebt, dass sie sich über andere gestellt hätte. Im Gegenteil: Sie stellt sich immer in den Dienst der Gruppe», lobte Sawade die Vorzeige-Gymnastin und fügte hinzu: «Sie geht insgesamt gut mit ihrer Rolle um. Und in Drucksituationen versuchen wir zu helfen.»

Dass die Karriere von Vorfolomeev derart erfolgreich verläuft, überrascht die Teamchefin nicht. «Sie ist sehr zielstrebig, ehrgeizig und diszipliniert. Ihre Stärken sind ihr Wille und ihre Fähigkeit, den Wettkampf zu genießen. Und vor allem: Ihrem Potenzial sind keine Grenzen gesetzt», sagte Sawade.

All diese Trümpfe sollen bei der Heim-WM stechen. Und damit nichts schiefgeht, hat Varfolomeev dann eine ganze Tasche voller Glücksbringer und ihre Familie auf der Tribüne dabei. «Ich werde mein Bestes geben», versprach die Favoritin eine große Show. Und räumte zugleich ein: «Ich bin froh, wenn es vorbei ist, ich in den Urlaub fahren kann und mir keine Gedanken mehr machen muss.»