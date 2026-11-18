Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung - auch für ungleichmäßige Schleifen. Ob dieser Schleifen-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Am Adventskranz, am Kerzenständer oder auf einem Geschenk: Eine hübsche Schleife ist hier oft das i-Tüpfelchen. Doch beim Binden wollen die Schlaufen nicht immer so gleichmäßig werden, wie man sich das wünscht. Gibt es einen einfachen Trick für die perfekte Schleife?

TikTok, Instagram und Co sind voller Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für die hübsche Schleife: Sie soll sich mit Hilfe von zwei Geschenkpapierrollen besonders gleichmäßig binden lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Geschenkpapierrollen-Tipp zum Schleifenbinden in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Mit zwei Geschenkpapierrollen zur perfekten Schleife

Und so geht's:

Zwei Geschenkpapierrollen mit etwas Abstand nebeneinander auf den Tisch legen und etwa mit Klebeband oder einem schweren Gegenstand gegen Verrutschen sichern. Das Band hinter den beiden Rollen entlangführen und die beiden Enden nach vorn holen. Beide Bandenden vor den Rollen überkreuzen, sodass nun das rechte Bandende über dem linken Bandende liegt. Das rechte Bandende erneut hinter den beiden Rollen von links nach rechts entlangführen und rechts wieder nach vorn holen. Das rechte Bandende dann von vorn kommend von unten durch die zuvor entstandene Schlaufe hindurchführen. An beiden Bandenden ziehen, bis sich die Schleifenmitte fest zusammenzieht. Die Schleife vorsichtig von den Geschenkpapierrollen ziehen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Schlaufen werden gleichmäßig, der Knoten in der Mitte sitzt schön und die beiden Bandenden hängen gerade nach unten. So entsteht eine besonders harmonische Schleife, ohne dass man lange an der Form herumzupfen muss.