Ein schwedisches SUV setzt zum Angriff an: Wenn BMW und Mercedes jetzt ihre elektrischen Hoffnungsträger bringen, will ihnen Volvo mit dem neuen EX60 in die Parade fahren.

Göteborg (dpa/tmn) – Volvo schließt die Reihen in seinem SUV-Programm und bringt dafür jetzt den EX60 an den Start. Der 4,80 Meter lange Stromer zielt auf Fahrzeuge wie den BMW iX3 oder den Mercedes GLC und soll nach Angaben des Herstellers im Sommer in den Handel kommen.

Bestellen kann man ihn zu Preisen ab 62.990 Euro aber schon. Für 3.000 Euro mehr gibt es die Allrad-Varianten auch als Cross Country mit rustikaler Optik und mehr Bodenfreiheit, so Volvo weiter.

Der nordisch nüchtern gezeichnete Geländewagen steht auf einer neuen Plattform, die dank eines weiterentwickelten Batteriekonzepts eine höhere Energiedichte und mehr Effizienz ermöglicht.

Über 800 Kilometer Reichweite sind möglich

So bringen die Schweden bei 2,97 Metern Radstand im 500 kW/680 PS starken Topmodell einen bis zu 117 kWh großen Akku unter und versprechen im besten Fall 810 Kilometer Reichweite.

Im Basismodell des immer 180 km/h schnellen EX60 mit Heckantrieb und 275 kW/374 PS müssen aber 83 kWh und 620 Kilometer reichen. Geladen wird an der AC-Buchse mit 22 und am Gleichstrom (DC) mit bis zu 370 kW. Dann fließt in zehn Minuten der Strom für bestenfalls 340 Kilometer.

Viel Platz im Laderaum und im Frunk

Der EX60 will die Generation E aber nicht nur mit einer neuen Antriebsgeneration locken, sondern auch mit mehr Unterstützung auf dem Weg zum autonomen Fahren und mehr künstlicher Intelligenz bei Infotainment und Bedienung. Ach ja: und natürlich mit Komfort, Platz und Stauraum. Der Kofferraum fasst 634 bis 1.647 Liter und das Staufach im Bug noch einmal 85 Liter, stellt Volvo in Aussicht.