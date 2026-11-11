Nüsse, Rosinen und Marzipan sind der Klassiker, doch Bratäpfel lassen sich auch herzhaft füllen. Mit welchen Zutaten und Kniffen die Herbst-Leckerei besonders lecker (und saftig!) wird.

Bonn (dpa/tmn) – Da liegt noch ein traurig-schrumpeliger Apfel in Ihrem Obstkorb? Wahrscheinlich ist eine Karriere als Bratapfel das Beste, was ihm (und auch Ihnen) passieren kann. Die Experten des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) verraten, worauf es ankommt, damit die Leckerei richtig köstlich wird.

Der Apfel: Säuerliche Sorten punkten

Prinzipiell kann jeder Apfel zum Bratapfel werden – auch das olle Obstkorb-Exemplar, solange es keine fauligen Stellen hat. Besonders gut eignen sich säuerliche Sorten wie Boskop, Cox Orange, Gloster, Jonagold oder Gravensteiner.

Wer möglichst wenig Handgriffe machen will, bereitet den Bratapfel so zu, wie man es früher tat: einfach den Apfel im Ganzen in den heißen Ofen stellen, bis die Schale aufplatzt. Dann zum Servieren mit Zimt und Zucker betreuen.

Die Füllung: Klassisch – oder zur Abwechslung mal Camembert?

Eine Füllung ist für Sie ein Muss? Verständlich. Dafür muss man erst einmal Platz schaffen, das Kerngehäuse muss also raus. Das geht mit einem Apfelentkerner oder einem kleinen Küchenmesser. Bratapfel-Profis höhlen das Kerngehäuse nicht vollständig aus, sondern lassen am Boden etwas davon stehen. Dann läuft die Füllung nämlich nicht aus.

Was kommt rein? Ganz klassisch röstet man Mandelsplitter und Haselnüsse in der Pfanne und vermischt sie mit Rosinen und Honig. Marzipan, Erdnussbutter, Pflaumenmus, Pistazien, gehackte Datteln oder andere Trockenfrüchte machen sich ebenfalls gut im Apfel. Oder man füllt ihn gleich herzhaft. Das BZfE schlägt diese Kombis vor:

Ziegenfrischkäse, gehackte Walnüsse, Honig, Thymian, schwarzer Pfeffer

Camembert und Preiselbeeren

vorgegarte Linsen, klein geschnittene Maronen und Schalotten, Petersilie, Balsamicoessig

Das Backen: Etwas Butter macht's saftig

Die gefüllten Äpfel wandern nun in eine gefettete, ofenfeste Form. Tipp des BZfE: etwas Butter oben auf die Füllung setzen. Sie schmilzt im Ofen und sorgt dafür, dass der Bratapfel schön saftig wird.

Backtemperatur und -zeit können variieren, die Faustregel lautet: 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad. Dass die Leckerei fertig ist, erkennt man an einer leicht schrumpeligen Schale, die leicht aufplatzt. Das Innere sollte weich sein, der Apfel aber seine Form behalten.

Die Toppings: Es muss nicht immer Vanillesoße sein

Klar, der Klassiker Vanillesoße geht als Topping immer. Auch Granatapfelkerne, geröstete Nüsse und süße Butterstreusel können den Bratapfel krönen.