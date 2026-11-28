Suppenkasper aufgepasst: Hier wird aufgefahren! Rezeptentwicklerin Julia Uehren lässt würzige Hähnchenbällchen mit Feta in einer kräftigen Linsenbrühe mit Spinat, Kartoffeln und Zitrone baden.

Köln (dpa/tmn) – Wenn es draußen grau und ungemütlich ist, darf es auf dem Teller gerne etwas lebhafter zugehen. Diese Linsen-Spinat-Suppe mit saftigen Hähnchen-Hackbällchen bringt Farbe und gute Laune in die Winterküche. Ein herzhaftes, proteinreiches Comfort Food, das sättigt, ohne schwer zu wirken.

Geschmacklich bewegt sich das Gericht zwischen mediterraner und orientalisch inspirierter Küche. Kreuzkümmel und Koriander verleihen den Hähnchen-Hackbällchen eine warme, würzige Note, während der Feta für eine salzige Komponente sorgt. Der Zitronenabrieb in der Suppe bringt eine schöne Frische in die Brühe, der Blattspinat sorgt für Farbe. Frische Frühlingszwiebeln, die erst am Ende in die Suppe kommen, setzen mit ihrer milden Schärfe und ihrem knackigen Biss einen zusätzlichen Akzent.

Wer nach einer Alternative zur Suppe sucht: knusprig-geröstetes Fladenbrot und ein knackiger Salat sind ebenfalls passende Beilagen zu den Fleischbällchen.

Zutaten für 4 Portionen

3 Frühlingszwiebeln

15 g Koriander

3 Zehen Knoblauch

600 g Hähnchen-Hackfleisch (möglichst aus biologischer und artgerechter Haltung)

1 Ei (Größe M)

5 EL Paniermehl

1 TL Kreuzkümmelpulver

Salz

Pfeffer

90 g Feta

1 Zwiebel

4 EL Olivenöl

100 ml Weißwein (trocken, z.B. Grüner Veltliner)

2 Liter Gemüsebrühe

250 g Teller-Linsen

1 Bio-Zitrone

500 g Kartoffeln

300 g Blattspinat (frisch)

Zubereitung

Frühlingszwiebeln waschen, abtrocknen und den Wurzelansatz wegschneiden. Die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Den dunkelgrünen Teil Beiseitelegen. Koriander waschen, trockenschütteln und die Blätter von den Stielen zupfen. Etwa 6 Korianderstiele fein hacken. Knoblauch schälen, zwei Zehen durch eine Knoblauchpresse drücken und in eine große Schüssel geben. Hähnchen-Hackfleisch, Ei, Paniermehl, den weißen Teil der Frühlingszwiebeln und die Korianderstiele dazugeben. Mit Kreuzkümmelpulver und Salz und Pfeffer würzen und alles gut mit sauberen Händen verkneten. Zuletzt den Feta zerbröseln und kurz unterkneten. Aus dem Hackfleisch mittelgroße Bällchen formen. Kalt stellen. Für die Suppe die Zwiebel schälen und fein würfeln. In einem großen Topf mit 2 EL Olivenöl bei kleiner Temperatur andünsten, bis die Zwiebeln weich sind. Dann die verbliebene Knoblauchzehe durch eine Knoblauchpresse drücken, dazugeben und ca. 1 Minute mitdünsten. Mit Weißwein ablöschen und diesen bei mittlerer Temperatur so lange köcheln lassen, bis die Flüssigkeit nahezu verdampft ist. Die Gemüsebrühe dazugeben und einmal kurz aufkochen lassen, dann die Hitze auf mittlere Temperatur reduzieren und köcheln lassen. Linsen unter fließendem Wasser kalt abspülen und in die Brühe geben. Zitrone waschen, abtrocknen und die komplette Schale fein abreiben. Zitronenabrieb in die Brühe geben und diese mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kartoffeln schälen und möglichst feine Würfel schneiden. Nachdem die Linsen ca. 10 – 15 Minuten gekocht haben, die Kartoffeln dazugeben und weitere 10 – 15 Minuten kochen. Linsen und Kartoffeln können, je nach Geschmack, noch Biss haben. In der Zwischenzeit die Hähnchenhackbällchen in dem restlichen Olivenöl (2 EL) in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze anbraten, bis sie außen leicht gebräunt und innen gar sind. 5 Minuten vor dem Servieren den Spinat waschen, trockenschütteln und zusammen mit der Hälfte der Korianderblätter in die Suppe geben. Zum Servieren die Hackfleischbällchen auf die (idealerweise vorgewärmten) Suppenteller verteilen und mit der heißen Suppe angießen. Die restlichen Korianderblätter und Frühlingszwiebeln in kleine Schälchen füllen und zur Suppe servieren.

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