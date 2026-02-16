Sollen Teppiche, Sofas und Autositze richtig sauber werden, kann ein Waschsauger praktisch sein. Doch Vorsicht: Nicht alle Stoffe vertragen das.

München (dpa/tmn) – Waschsauger arbeiten, so beschreibt es der Tüv Süd, nach dem sogenannten Sprühextraktionsprinzip. Sie sprühen also Wasser oder eine Reinigungslösung in die Textilien – und saugen das Ganze zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder ab.

Wer mit einem solchen Gerät hantiert, sollte darauf achten, nach jedem Reinigungseinsatz die Tanks, Düsen und Schläuche gründlich zu leeren und zu reinigen. Denn verbleibt dort Schmutzwasser, kann das nicht nur unangenehm riechen. Es können sich auch Keime bilden.

Soll das Gerät möglichst hygienisch bleiben, ist es ratsam, dass es über klar voneinander getrennte Tanks für Frisch- und Schmutzwasser verfügt, raten die Fachleute. Am besten sind die Tanks transparent. Dann kann man den jeweiligen Füllstand leichter kontrollieren.

Kabel oder Akku?

Weitere Tipps für den Waschsauger-Kauf:

Auf ausreichend lange Kabel und Schläuche achten – vor allem, wenn man größere Flächen reinigen will.

In dem Fall sind, wie auch für stark verschmutzte Teppiche, Polster und Co, Geräte mit Netzbetrieb besser geeignet als Geräte mit Akku. Letztere sind zwar flexibler in der Handhabung, haben laut Tüv Süd aber in der Regel nicht die gleiche Reinigungsleistung wie Geräte mit Steckerkabel.

Wer vor allem Treppen oder kleinere Möbel reinigen will, sollte auf ein eher leichtes Gerät setzen, am besten mit ergonomischen Griffen. Spezielle Polster-, Fugen- oder Handdüsen sind für schwerer zugängliche Polster sinnvoll und bewähren sich zum Beispiel auch bei Autositzen.

Geräte kann man leihen

Beim Reinigen empfiehlt der Tüv Süd, systematisch in kleinen Abschnitten loszulegen und die Flächen mehrmals ohne erneutes Einsprühen abzusaugen. Das hilft, die Restfeuchtigkeit dort zu reduzieren. Gereinigte Flächen sollte man erst wieder nutzen oder abdecken, wenn sie vollständig getrocknet sind.

Wichtig: Verwenden Sie für Polstermöbel überhaupt nicht zu viel Wasser beim Reinigen. Sonst durchfeuchtet die Polsterfüllung.

Ohnehin ist beim Waschsaugen Vorsicht geboten, denn nicht alle Materialien vertragen das Prozedere: Seide, Viskose oder bestimmte Naturfasern etwa sind besonders empfindlich. Am besten liest man vorher die Pflegehinweise für das Textil und testet den Waschsauger zunächst an einer unauffälligen Stelle.

Gut zu wissen: Wer nur selten einen Waschsauger braucht, etwa um einen Teppich einmal richtig gründlich zu reinigen, kann die Geräte auch ausleihen. Möglich ist das etwa in manchen Drogerie- oder Baumärkten.