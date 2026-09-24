Tokio (dpa) – Der 17 Jahre alte Shin Ohashi ist zum Weltrekord über 200 Meter Brust geschwommen. Der Japaner schlug im Tokyo Aquatics Centre bei den Asienspielen nach 2:04,83 Minuten an. Damit war er in der japanischen Hauptstadt mehr als eine halbe Sekunde schneller als der vorherige Rekordhalter Qin Haiyang. Der Chinese hatte die Strecke vor drei Jahren bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka in 2:05,48 Minuten geschafft.
Ohashi unterstrich mit seiner Leistung seinen Ruf als Mega-Talent und Olympia-Hoffnungsträger der japanischen Schwimmer.
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