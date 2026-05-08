Jetzt ist die beste Zeit, Minze zu ernten! Warum sie vor der Blüte am intensivsten schmeckt – und wie sie in Drinks und Gerichten für Frische sorgt.

Bonn (dpa/tmn) – Bei dem einen wächst sie im Töpfchen auf Fensterbrett oder Balkon, bei Hobbygärtnern wuchert sie schon mal regelrecht im Beet und gern darüber hinaus: Wer Minze selbst angebaut hat, sollte sie jetzt nutzen.

Denn noch vor der Blüte im Juni und Juli ist die beste Zeit für frische Minze. Das liegt daran, dass ihr Gehalt an ätherischen Ölen dann am höchsten ist und damit das Aroma besonders intensiv, erklärt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Minze ist nicht gleich Minze

Die Vielfalt an Arten und Sorten ist groß – aber für die Küche sind laut der Ernährungsprofis vor allem zwei Gruppen interessant: Pfefferminze (Mentha x piperita) und Grüne Minze (Mentha spicata). Echte Pfefferminze enthält besonders viel Menthol, das für den typischen Geschmack und den kühlen Effekt im Mund verantwortlich ist. Sie sollte nur sparsam und möglichst frisch eingesetzt werden. Grüne Minze hat einen deutlich geringeren Mentholgehalt und schmeckt milder und süßlicher.

Wer die Stängel abgeschnitten hat, kann sie einige Tage in einem Glas Wasser «parken» oder in ein feuchtes Tuch gewickelt im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren.

Sie überlegen noch, wie man die Minze groß rausbringt? Die Ernährungsexperten des BZfE geben Anregungen, wie das Küchenkraut mit seiner mild-süßlichen bis angenehm scharfen Note am besten zum Einsatz kommt:

Gerade mediterranen und orientalischen Gerichten verleiht Minze eine besondere Frische. Dabei harmoniert sie perfekt mit Kartoffeln, Hülsenfrüchten wie Linsen und Kichererbsen sowie sommerlichem Gemüse wie Gurken und Zucchini. Ein Muss ist die Minze etwa in Couscous- bzw. Bulgur-Salaten oder gefülltem Gemüse.

Auch in süßen Speisen ist Minze eine raffinierte Zutat – etwa in Schokoladenmousse, Zitronensorbet oder einer kalten Blaubeersuppe mit Vanillejoghurt.

An heißen Tagen sorgen einige Blätter in Mineralwasser, Fruchtsaftschorlen, selbstgemachter Limonade oder Eistee für eine belebende Erfrischung. Damit das volle Aroma erhalten bleibt, sollten die Blätter erst kurz vor der Verwendung abgezupft oder -geschnitten werden.

Frische Minze lässt sich auch konservieren, etwa indem man sie gehackt mit wenig Wasser in Eiswürfelbehältern einfriert – ideal für sommerliche Drinks.