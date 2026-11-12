Perfekt fürs Weihnachtsgeschäft: Bei einem kurzfristigen Minijob gibt es grundsätzlich keine Verdienstgrenze und keine Sozialversicherungsbeiträge. Auf ein paar Dinge muss man dennoch achten.

Essen (dpa/tmn) – Weihnachtsmarkt, Baumverkauf, Paketversand: In der Adventszeit werden jede Menge flexible Aushilfen gesucht. Viele Jobs werden als kurzfristige Minijobs vergeben – also als Tätigkeit, die von begrenzter Dauer ist. Was gibt es hier zu beachten?

Verdiensthöhe spielt grundsätzlich keine Rolle

Ein wesentlicher Vorteil: Bei einer kurzfristigen Beschäftigung ist der Verdienst grundsätzlich nicht begrenzt. Während für einen Minijob mit Verdienstgrenze seit 2026 monatlich höchstens 603 Euro gelten, können kurzfristig Beschäftigte auch mehr verdienen, informiert die Minijobzentrale.

Allerdings müssen Arbeitgeber bei einem monatlichen Verdienst von mehr als 603 Euro prüfen, ob die Tätigkeit berufsmäßig ausgeübt wird. Das ist der Fall, wenn sie für den Lebensunterhalt nicht nur von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Liegt Berufsmäßigkeit vor, ist die Beschäftigung nicht mehr als kurzfristiger Minijob möglich.

Keine Sozialversicherungsbeiträge

Ein weiterer Vorteil: Kurzfristige Minijobs sind für Beschäftigte und Arbeitgeber grundsätzlich sozialversicherungsfrei. Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung fallen nicht an. Arbeitgeber müssen allerdings bestimmte Umlagen an die Minijob-Zentrale sowie Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung entrichten.

Kombination mit anderen Jobs möglich

Auch wer bereits einen Minijob mit Verdienstgrenze hat, kann grundsätzlich zusätzlich kurzfristig beschäftigt sein. Die Verdienste aus beiden Beschäftigungen werden nicht zusammengerechnet, sofern die Jobs bei unterschiedlichen Arbeitgebern ausgeübt werden.

Das gilt grundsätzlich auch für Beschäftigte mit einer sozialversicherungspflichtigen Haupttätigkeit und einem zusätzlichen Minijob mit Verdienstgrenze. Ein weiterer kurzfristiger Minijob bei einem anderen Arbeitgeber ist möglich. Wichtig ist, dass Beschäftigte ihre Arbeitgeber über weitere Tätigkeiten informieren.

Zeitliche Grenzen müssen eingehalten werden

Eine kurzfristige Beschäftigung ist allerdings nicht unbegrenzt möglich. Sie darf grundsätzlich nicht länger als drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres dauern. Werden diese Zeitgrenzen überschritten oder steht bereits zu Beginn fest, dass dies passieren wird, liegt kein kurzfristiger Minijob mehr vor.

Stellt sich erst während der Beschäftigung heraus, dass die maßgebliche Zeitgrenze überschritten wird, muss der Arbeitgeber den Beschäftigungsstatus ab diesem Zeitpunkt neu beurteilen.