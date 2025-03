Wegen der Club-WM haben die Bayern in diesem Sommer kaum Zeit für Urlaub. Einige Nicht-Nationalspieler haben deshalb nun in der Länderspielpause ungewöhnlich lange frei bekommen.

München (dpa) – Der FC Bayern nutzt die Länderspielpause, um seinen Nicht-Nationalspielern vor dem Saisonfinale noch einen Mini-Urlaub zu ermöglichen. In dieser Woche ist beim Fußball-Rekordmeister kein Teamtraining angesetzt, wie ein Sprecher sagte und einen Bericht der «Bild» bestätigte. Demnach müssen sich die Akteure, die nicht mit Nationalmannschaften unterwegs sind, erst am Montag in einer Woche wieder an der Säbener Straße einfinden.

Nach dem 1:1 beim 1. FC Union Berlin am Samstag haben Profis wie Thomas Müller, Serge Gnabry oder Eric Dier damit acht Tage frei. Hintergrund der besonderen Maßnahme von Coach Vincent Kompany ist, dass wegen der Club-WM in diesem Sommer kaum eine andere Möglichkeit bleibt, Urlaub zu machen. Die Einrichtungen am Vereinsgelände bleiben in der Zeit aber für Spieler – etwa angeschlagene Profis wie Manuel Neuer oder Minjae Kim – zugänglich, falls diese freiwillig und individuell trainieren wollen.