Käse, Gurke und Cabanossi werden zu Mini-Kickern am Spieß – ideal für die Halbzeitpause! Wie man das Spielfeld und die Mannschaft stilecht serviert, verrät Kochbuchautorin Jenny Böhme.

Rothenburg (dpa/tmn) – «Fußball Party Käsespieße» nennt sie Jenny Böhme, Food-Bloggerin von familienkost.de und Kochbuchautorin («Das gibt’s jetzt öfter: Leckere Rezepte für jeden Geschmack»). Wer ihre putzigen Männeken sieht, denkt aber sicher an Mini-Kicker, die sich mal eben während des Spiels oder in der Halbzeitpause wegputzen lassen.

Dabei sind die Männlein am Spieß einfach aufgebaut: Weintrauben dienen als Kopf, große Käsewürfel (z.B. Emmentaler) als Oberkörper und dicke Gurkenscheiben als Unterkörper. Cabanossi werden ebenfalls aufgespießt und als Arme und Beine in Käse und Gurke gepiekst.

Zutaten

Für 12 Männchen (Mannschaft plus Coach) benötigt man:

12 Weintrauben

400 g Käse am Stück für 12 dicke Scheiben

1 Gurke, die in 12 Stücke geschnitten wird

240 g einer Minisalami, aus denen man 48 Stücke schneidet.

So wird aufgespießt

Die Zutaten werden dann in der genannten Reihenfolge auf Schaschlik- oder Cake-Pop-Stäbchen (12 Stück) aufgespießt. «Zahnstocher wären zu kurz dafür», sagt Ernährungsberaterin Böhme. 36 Zahnstocher kommen aber dennoch zum Einsatz – halbiert spießen sie die Cabanossi-Stückchen als Arme auf, im Ganzen als Beine. «Dass die Stäbchen in den Salami-Gliedmaßen stecken, muss man den Gästen natürlich sagen», empfiehlt die dreifache Mutter. So sorgt man dafür, dass die Spießchen abknabbert werden.

Stilecht auf grünem Spielfeld

Die fertigen Männlein kann man in einen Kohlkopf, eine ausgehöhlte, umgedrehte Melone oder Styroporplatte pieksen. Perfekt wird die Platte natürlich, wenn sie zuvor als Spielfeld dekoriert ist. Kein grünes Spielfeld zur Hand? Das kann man sich auf Böhmes familienkost.de-Seite als Vorlage zum Ausdrucken herunterladen.