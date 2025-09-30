Zusatzpolicen, die einem am Schalter aufgedrängt werden. Ein kleineres Auto, als man gebucht hat. Viele haben schon Mietwagenärger erlebt, wie eine Umfrage zeigt.

München (dpa/tmn) – Zusatzversicherungen, wenig hilfreicher Kundenservice oder aber auch versteckte Kosten – wer sich einen Mietwagen bucht, den kann mit Pech das ein oder andere Ärgernis erwarten. Das bestätigt nun eine YouGov-Umfrage im Auftrag von Sunny Cars.

Acht Prozent der Befragten, die schon einmal einen Mietwagen gebucht haben, mussten demnach bei der letzten Anmietung zusätzliche Versicherungen abschließen. Sieben Prozent gaben an, mit dem Kundenservice unzufrieden gewesen zu sein bzw. den Anbieter nicht erreichen zu können. Sechs Prozent haben Probleme mit versteckten Zusatzkosten erlebt, ebenso viele gaben an, ein kleineres Auto als eigentlich reserviert bekommen zu haben.

Fragwürdige Geschäftspraktiken

Verbraucherschützer warnen immer wieder vor fragwürdigen Geschäftspraktiken von Mietwagenfirmen, allen voran das Aufdrängen von Zusatzversicherungen vor Ort, obwohl man schon alle nötigen Policen vorher dazugebucht hatte. Ratschläge, was dann zu tun ist und worauf es noch zu achten gilt, hat das Europäische Verbraucherzentrum auf seiner Website zusammengetragen.

Der Lichtblick in der Umfrage: Rund zwei Drittel (65 Prozent) sind bei der letzten Anmietung von Ärgernissen verschont geblieben. Sie geben an, dabei keine negativen Erfahrungen gemacht zu haben.

Der Befragung zufolge haben rund vier von zehn Erwachsenen (42 Prozent) in Deutschland schon mal einen Mietwagen für den Urlaub gebucht. Die Mehrheit (56 Prozent) gab an, das noch nie gemacht zu haben, zwei Prozent machten keine Angaben. Laut YouGov sind die Ergebnisse repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

Tipps des Verbraucherzentrums