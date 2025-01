Mietflugzeuge: Austrian weist auf Wet-Lease hin

Wenn die eigene Flotte zu klein ist, mieten Airlines teils Flugzeuge samt Crews von woanders an. Damit Passagiere an Bord dann nicht verwundert sind, wählt eine Airline nun einen transparenten Weg.

Berlin (dpa/tmn) – Gebucht wurde der Flug bei Airline A, am Terminal steht aber ein Flieger der Airline B: Was für Passagiere verwirrend sein kann, ist im Luftverkehr ein immer gängigeres Konzept. Es heißt Wet-Lease.

Dabei mieten Fluggesellschaften Flugzeuge anderer Airlines samt Crew. Reisende müssen darüber zwar bei der Buchung oder zumindest vor dem Flug informiert werden, doch nicht selten entgeht einem der kleine Zusatz, dass eine andere Airline den Flug durchführt – und die Überraschung am Airport oder im Flugzeug ist groß.

Die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines legt deshalb nun Informationskarten in den Maschinen ihres schwedischen Wet-Lease-Partners Braathens Regional Airlines aus, der für die Lufthansa-Tochter mit drei Fliegern Regionalstrecken bedient, berichtet das Fachportal «aerotelegraph.com». In der Broschüre werde Fluggästen erklärt, warum sie gerade nicht in einem Austrian-Flugzeug sitzen und warum Braathens für Austrian auf dieser Route fliegt.

Dem Bericht zufolge ist Austrian Airlines mit dieser Art der offenen Kommunikation an Bord eher die Ausnahme. Bei einem Großteil der Fluglinien, die sonst Wet-Lease betreiben, werde das höchstens bei der Buchung thematisiert, so «aerotelegraph.com».

Information muss erfolgen

Rein rechtlich genügt das: Bei der Flugbuchung liest man dann zum Beispiel «operated by Braathens Regional Airlines» oder «durchgeführt von Braathens Regional Airlines». Wenn solch eine Angabe bei der Buchung fehlt, ist das noch keine Garantie, dass am Ende nicht doch eine andere Airline fliegt. Ändert sich die durchführende Fluggesellschaft aber im Nachgang der Buchung, müssen Reisende darüber informiert werden.

Das alles gilt übrigens auch bei Code-Share-Flügen, bei denen mehrere Airlines gemeinsam eine Flugverbindung anbieten, aber jeweils eine eigene Flugnummer vergeben. Dann muss klar sein, ob die Airline, die das Ticket verkauft, oder eben eine der Partnerairlines den Flug letztlich durchführt.

Nachfrage nach Mietmaschinen steigt

Zurück zum Wet-Lease: Der Markt mit den Mietmaschinen boomt, berichtet «aerotelegraph.com». Als Gründe werden unter anderem Verzögerungen bei Flugzeugauslieferungen und eine verstärkte Nachfrage im Sommer genannt.

Gerade in der Hauptreisezeit haben Airlines auf den beliebten Ferienstrecken teils nicht genügend Flieger für den höheren Bedarf – und mieten an. Eurowings etwa setzt im Sommer Flugzeuge von Air Baltic, Avion Express und Smartwings ein, um das Flugprogramm durchführen zu können. Condor hat unter anderem Wet-Lease-Partnerschaften mit FlyAir41 und Heston Airlines. Und Lufthansa mietet wie Eurowings Flugzeuge der lettischen Gesellschaft Air Baltic an.