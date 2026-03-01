Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher muss bei seinem ersten IndyCar-Rennen das Feld von hinten aufräumen. Am Sonntag wird es auf dem Stadtkurs von St. Petersburg ernst.

St. Petersburg (dpa) – Mick Schumacher muss bei seiner IndyCar-Premiere von den hinteren Rängen aus starten. Der 26-Jährige kam auf dem Stadtkurs von St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida in seinem ersten Qualifying lediglich auf Platz 21. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher muss sich am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) von der elften Reihe aus nach vorn kämpfen.

Schumacher, der für den Rennstall Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) fährt, legte in der Qualifying-Gruppe 1 auf dem 2,8 Kilometer langen Kurs zwar gut los, wurde mit einer Zeit von 1:01,398 Minuten aber durchgereicht. Allerdings konnte er in den vergangenen Wochen wenig testen. Vier Fahrer landeten am Ende noch hinter Schumacher.

Pole Position geht an einen Neuseeländer

Die Pole Position ging an den Neuseeländer Scott McLaughlin (Penske), der sich die erste Startreihe mit dem früheren Formel-1-Fahrer Marcus Ericsson (Schweden/Andretti) teilt. Es folgen der überraschend starke Rookie Dennis Hauger (Dale Coyne Racing) und Titelverteidiger Alex Palou (Chip Ganassi).

Auch Schumacher ist Rookie, allerdings mag er den Begriff nicht. «Ich sehe es nicht als Rookiejahr und erlaube mir auch keine Anfängerfehler», sagte er vor seinem Debüt. Dennoch wird er in den USA als Neuling geführt, auch wenn er als Rennfahrer über reichlich Erfahrung verfügt.

Schumacher mit Formel 1-Erfahrung

Von 2021 bis 2022 lebte er seinen Traum als Formel-1-Pilot bei Haas, ehe er vor die Tür gesetzt wurde. Nach einem Jahr als Ersatzfahrer bei Mercedes absolvierte er zwei Jahre für Alpine in der Langstrecken-WM, wo er auch am Klassiker 24 Stunden von Le Mans teilnahm. Nun folgt der Neustart bei seinem IndyCar-Debüt von Platz 21 aus.