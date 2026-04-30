Das Debüt von Mick Schumacher in der IndyCar-Serie am 1. März endete mit einem Unfall. Dabei verletzte sich der Sohn von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher - und hat seitdem Schmerzen.

Long Beach (dpa) – Mick Schumacher fährt seit seinem IndyCar-Debüt Anfang März mit einem Bruch im linken Handgelenk. Der 27-Jährige war bei seinem ersten Rennen in den USA im US-Bundesstaat Florida am 1. März nach einem Auffahr-Unfall schon in der Anfangsphase unverschuldet ausgeschieden.

«Leider ist mir in St. Pete(rsburg) nach dem Unfall ein Stück im Handgelenk abgebrochen, womit ich noch immer am Kämpfen bin. Das heißt, eigentlich komme ich aus dem Auto raus und habe Schmerzen, was natürlich suboptimal ist», erzählte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher dem TV-Sender Sky.

Schumacher Vorletzter in der IndyCar-Serie

Ende des Jahres sei daher wahrscheinlich eine Operation nötig, «einfach um das alles wieder zusammenzubringen. Es ist auf jeden Fall anstrengend und dementsprechend muss die rechte Hand im Moment ein bisschen mehr machen.»

In der IndyCar-Serie haben die Autos keine Servolenkung, was körperlich anspruchsvoll ist und dafür sorgt, dass bei Unfällen hohe Kräfte auf die Hände wirken. Der frühere Formel-1-Pilot Schumacher fuhr zuletzt in Long Beach mit Platz 17 sein bisher bestes Saisonergebnis ein. In der Gesamtwertung ist er Vorletzter.