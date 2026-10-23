Mick Schumacher fährt seit dieser Saison in den USA. Die IndyCar-Serie macht im neuen Jahr aber einen Abstecher nach Europa.

Barcelona (dpa) – Mick Schumacher wird in der kommenden Saison mit der US-IndyCar-Serie auch Station in Europa machen. Am 18. Juli 2027 soll auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gefahren werden. Es ist das erste Rennen in Europa seit 2007.

Damals rasten die Piloten in Assen (Niederlande) um Punkte. Zugleich ist es ein Heimspiel für den fünfmaligen IndyCar-Champion Alex Palou aus Spanien. Die Vereinbarung mit Barcelona läuft über mehrere Jahre, wie die Rennserie mitteilte.

Schumacher (27) fährt 2027 in seiner zweiten US-Saison nicht mehr für Rahal Letterman Lanigan Racing, sondern für Meyer Shank Racing. In Barcelona macht die Formel 1 im kommenden Jahr nicht Station. Im Rahmen einer Grand-Prix-Rotation mit Spa-Francorchamps kehrt die katalanische Metropole erst 2028 wieder in den Kalender der Motorsport-Königsklasse zurück.