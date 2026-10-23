Erstmals seit 2007
Mick Schumacher 2027 mit IndyCar auch in Europa
Mick Schumacher
Mick Schumacher wechselt für kommendes Jahr seinen Rennstall. (Archivbild)
Allison Robbert. DPA

Mick Schumacher fährt seit dieser Saison in den USA. Die IndyCar-Serie macht im neuen Jahr aber einen Abstecher nach Europa.

Lesezeit 1 Minute

Barcelona (dpa) – Mick Schumacher wird in der kommenden Saison mit der US-IndyCar-Serie auch Station in Europa machen. Am 18. Juli 2027 soll auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gefahren werden. Es ist das erste Rennen in Europa seit 2007.

Damals rasten die Piloten in Assen (Niederlande) um Punkte. Zugleich ist es ein Heimspiel für den fünfmaligen IndyCar-Champion Alex Palou aus Spanien. Die Vereinbarung mit Barcelona läuft über mehrere Jahre, wie die Rennserie mitteilte.

Schumacher (27) fährt 2027 in seiner zweiten US-Saison nicht mehr für Rahal Letterman Lanigan Racing, sondern für Meyer Shank Racing. In Barcelona macht die Formel 1 im kommenden Jahr nicht Station. Im Rahmen einer Grand-Prix-Rotation mit Spa-Francorchamps kehrt die katalanische Metropole erst 2028 wieder in den Kalender der Motorsport-Königsklasse zurück.

© dpa-infocom, dpa:261023-930-884640/1

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