Michael Zorc zieht in BVB-Aufsichtsrat ein

Dortmund (dpa) – Der ehemalige BVB-Spieler und -Manager Michael Zorc hat eine neue Aufgabe beim Fußball-Bundesligisten. Der 62-Jährige wurde am Montag auf der Hauptversammlung der Aktionäre von Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mit großer Mehrzeit in den Aufsichtsrat gewählt. Zorc hatte sich 2022 ins Privatleben zurückgezogen. Jetzt soll er seinen Fußballsachverstand in das Kontrollgremium des Fußball-Bundesligisten einbringen.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte in seiner letzten Rede vor den Aktionären berichtet, dass er Zorc stundenlang habe überreden müssen, zu kandidieren. Bei der Abstimmung votieren 90,08 Prozent der Aktionäre für den ehemaligen Fußballer, der in Dortmund wohnt.

Tagesordnung Hauptversammlung