München (dpa/tmn) – Der elektrische MG ZS EV bekommt einen Nachfolger: In diesem Frühjahr bringt der chinesische Hersteller mit den britischen Wurzeln dafür den S5 EV an den Start. Als elektrisches SUV für die Kompaktklasse gezeichnet, tritt der 4,48 Meter lange Fünfsitzer gegen Konkurrenten wie den Kia EV3, den VW ID.4 oder den Skoda Elroq an und will dabei vor allem mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Bei einem Grundpreis von 37.990 Euro ist er trotz seiner Batterien billiger als mancher Benziner in dieser Klasse.

Dafür allerdings ist das Design eher unauffällig. Der S5 fügt sich nahtlos ins Bild der eher beliebigen China-Importe. Allerdings wirkt er innen deutlich frischer und vornehmer als der Vorgänger. Und etwas geräumiger wird er bei 2,73 Metern Radstand laut MG auch: So soll man vor allem hinten besser sitzen und der Kofferraum fasst nun 453 bis 1.441 Liter.



Aufgebaut auf der Plattform des MG4, soll es den S5 dem Hersteller zufolge mit zwei Akkus mit Kapazitäten von 49 oder 64 kWh geben, was für bis zu 480 Kilometer Normreichweite reichen soll. Die Ladeleistung liegt bestenfalls bei 139 kW. Den Antrieb übernimmt immer ein an der Vorderachse montierter E-Motor – mit 125 kW/170 PS im Einstiegsmodell oder 170 kW/231 PS bei den gehobenen Varianten. So gelingt der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 im besten Fall in 6,3 Sekunden. Bei 190 km/h wird abgeregelt.