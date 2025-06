Messerstecherin war schon vor Attacken in München auffällig

Eine Frau attackiert an der Theresienwiese in München Menschen mit einem Messer. Die Polizei schießt auf die Angreiferin, sie stirbt. Die Polizei hatte die Frau zuvor schon mit aufs Revier genommen.

München (dpa) - Die Frau, die in München mit einem Messer mehrere Passanten attackiert hat und von der Polizei erschossen wurde, war schon kurz zuvor auffällig geworden. Sie habe in einem Lebensmittelgeschäft randaliert, teilte die Polizei mit. Den herbeigerufenen Beamten gegenüber habe sich die 30-Jährige bedrohlich aufgebaut, sie musste gefesselt werden und wurde aufs Revier gebracht. Als sie sich beruhigt hatte, wurde sie gegen 19.15 Uhr entlassen - offenbar eine halbe Stunde vor der nächsten Tat, die in den tödlichen Schüssen mündete. Gegen 19.45 waren die ersten Notrufe wegen der neuen Attacken eingegangen.