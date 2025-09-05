An einem Berufskolleg in Essen ist die Polizei mit starken Einsatzkräften vor Ort. Eine Lehrerin wurde verletzt - die Ermittler fahnden nach einem Schüler.

Essen (dpa) - An einem Berufskolleg in Essen ist eine Lehrerin von einem Täter mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, soll es sich bei dem Täter um einen Schüler der Schule handeln. Er sei geflüchtet. Zum Gesundheitszustand der Lehrerin lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.

Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht angegriffen. In Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass die Lehrerin gezielt attackiert wurde. Die Polizei war am Vormittag mit starken Einsatzkräften vor Ort.

Die Einsatzkräfte seien gegen 09.30 Uhr im Essener Norden alarmiert worden, hieß es. Die Lehrerin sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte «Bild.de» berichtet.