Langsam wird es erst Ernst für die neue Mercedes V-Klasse: In Spanien beginnt bald die Produktion und im ersten Halbjahr 2026 startet der VLE dann im Handel.

Stuttgart (dpa/tmn) – Mercedes bereitet den Start der nächsten Generation der V-Klasse vor. Der Van emanzipiert sich dabei gar vollends vom leichten Nutzfahrzeug und wird künftig ausschließlich als Pkw angeboten, teilte der Hersteller mit und unterstreicht das auch mit der Wahl des Namens.

Denn los gehen soll es mit einem VLE, dem später mit längerem Radstand und luxuriöser Ausstattung auch ein VLS folgen soll. Parallel zum Umbau des Werkes im spanischen Vitoria haben die Schwaben jetzt auch noch einmal den Zeitplan konkretisiert und die Premiere für das erste Halbjahr 2026 angekündigt.

Mit dem Generationswechsel zu Großraumlimousine

Mit dem Generationswechsel ändert das Fahrzeug nicht nur seinen Charakter und wird zur komfortablen Großraumlimousine. Es nutzt dafür auch eine neue, vor allem auf den Elektroantrieb fokussierte Plattform mit Batterie im Boden und bis zu zwei E-Motoren an den Achsen, bestätigt Entwicklungschef Andreas Zygan.

Dieser verspricht eine 800-Volt-Architektur für kurze Ladezeiten und Reichweiten von mehr als 500 Kilometern. Außerdem soll eine Allradlenkung für mehr Handlichkeit beim Rangieren sorgen.

Auch Versionen mit Verbrenner sind in der Pipeline

Wie bei den meisten neuen Modellen setzt Mercedes aber auch bei VLE und VLS nicht allein auf elektrische Antriebe. Sondern um dem verlangsamten Umstieg und den unterschiedlichen Bedürfnissen in verschiedenen Regionen Rechnung zu tragen, kommt der Nachfolger der V-Klasse laut Zygan etwas später auch wieder mit Benzinern und Dieseln.