Mercedes bringt den neuen GLB an den Start - mit Hybrid- und vollelektrischen Varianten. Er verspricht mehr Platz, bis zu drei Sitzreihen und hohe Reichweiten für den Alltag.

Stuttgart (dpa/tmn) – Mercedes beweist ein Herz für Praktiker und erneuert jetzt auch die Modellfamilie am unteren Ende der Palette. Denn nach dem Effizienz-Champion CLA und dem Designer-Kombi CLA Shooting Brake bringen die Schwaben nun auch die Neuauflage des GLB in Stellung. Er startet als Hybrid für 50.397 Euro und kommt für 53.450 Euro rein elektrisch in den Handel, teilt der Hersteller mit.

Mehr Platz: Maße, Einstieg und Kofferraum

Dafür gibt es einen aufrechten Geländewagen, der sich im Radstand um sechs und in der Länge um fünf Zentimeter streckt. So soll der Zustieg zur zweiten und der optionalen Sitzreihe Nummer drei leichter werden. Je nach Bestuhlung bietet der jetzt 4,73 Meter lange GLB dabei zwischen 480 und 1.715 Litern Kofferraum. Außerdem kann selbst die E-Version bis zu zwei Tonnen an den Haken nehmen und lockt Lademeister zudem mit einem Frunk von 127 Litern.

Elektroantriebe: Leistungsstufen, Akkus und Ladeleistung

Den Antrieb übernehmen ein oder zwei E-Motoren. Die Basisversion GLB 200 fährt mit 165 kW/224 PS und 58 kWh auf dem Prüfstand bis zu 431 Kilometer weit. Der 250+ bekommt eine 200 kW/272 PS starke E-Maschine an der Hinterachse, der GLB350 4Matic hat 260 kW/354 PS und Allradantrieb. Die Energie liefert in beiden Fällen ein Akku mit 85 kWh, der im besten Fall mit 22 kW Wechsel- oder 320 kW Gleichstrom nachgeladen wird und Normreichweiten von 614 und 631 Kilometern ermöglicht.

Alternativ gibt es eine Hybridversion, die nur wenige hundert Meter elektrisch fahren kann. Diese bietet Mercedes in drei Leistungsstufen an: Zur 22 kW/30 PS starken E-Maschine in der Achtgang-Doppelkupplung kommt ein 1,5 Liter großer Vierzylinder-Benziner, der wahlweise 100 kW/136 PS, 120 kW/ 163 PS oder 140 kW/190 PS leistet. Die beiden stärkeren Modelle bietet Mercedes auch mit Allradantrieb an.