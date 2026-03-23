Mercedes kontert BMWs Neue Klasse mit alten Tugenden, zumindest beim Design. Mit dem elektrischen GLC feiert der klassische Grill sein Comeback. Die Technik dagegen ist auf dem neuesten Stand.

Faro (dpa/tmn) – Mercedes bittet zur Grill-Party. Denn wenn die Schwaben jetzt ihren Besteller GLC elektrifizieren, ist die schwarze Kühlermaske der EQ-Modelle Geschichte. Der klassische Kühler feiert sein Comeback – allerdings diesmal von fast 1.000 LED beleuchtet, statt durch viele Löcher belüftet.

Zum ersten Mal zu sehen sein wird der noch vor den Sommerferien, wenn die neue Baureihe zu Preisen ab zunächst 67. 717 Euro in den Handel kommt, teilte der Hersteller bei der Fahrpräsentation in Faro mit. Mit weiteren Varianten sollen die Preise später auf etwa 60.000 Euro sinken und sich so den Verbrennern annähern, die parallel im Programm bleiben.

Bis zu 715 Kilometer Reichweite sollen möglich sein

Für den elektrischen GLC hat Mercedes eine neue Plattform und eine neue elektrische Architektur entwickelt, die mit 800 Volt arbeitet und aktuell auf eine Batterie von 94 kWh setzt. Sie ermöglicht dem Hersteller zufolge im 360 kW/490 PS starken und 210 km/h schnellen GLC 400 aus der Startaufstellung eine Reichweite von 715 Kilometern und kann mit bis zu 330 kW nachladen.

Gemessen am Verbrenner wird der GLC auf dem Weg ins E-Zeitalter eine Handbreit größer und streckt sich bei 2,97 Metern Radstand nun auf 4,85 Meter, so der Hersteller. Neben fünf Sitzen reicht das für 570 bis 1.740 Liter Kofferraum und einen Frunk von 128 Liter. In wenigen Wochen zeigt Mercedes auch die elektrische C-Klasse und will auch dort wieder ein Chromwappen am Bug tragen.