Den Blaumann hat die V-Klasse schon weggehängt, als sie beim Generationswechsel zum VLE wurde. Aber jetzt zieht Mercedes seinem elektrischen Van gar den Smoking an und macht ihn zum Maybach.

Peking (dpa/tmn) – Limousine ist keine Bauform, sondern eine Gesinnung – zumindest, wenn es nach Ola Källenius geht. Denn der Mercedes-Chef adelt die neue Generation elektrischer Vans jetzt zur «Grand Limousine» und klebt ihnen dafür sogar ein Maybach-Logo auf die Karosse. Das haben die Schwaben am Rande der Premiere der neuen Maybach S-Klasse in Peking angekündigt.

Nachdem Mercedes die bisherige V-Klasse gerade in den Ruhestand verabschiedet und durch den auf einer reinen Elektro-Architektur aufgebauten VLE mit bis zu 700 Kilometern Reichweite abgelöst hat, soll noch im Laufe dieses Jahres auch ein VLS an den Start gehen, sodass die nun bestätigte Maybach-Version für 2027 im Kalender stehen dürfte. Angesichts von aktuell 94.000 Euro für den VLE dürfte der Preis dann allerdings fast an die 200.000 Euro heran reichen.

Mit der Großraumlimousine im Smoking befriedigt Mercedes Erwartungen, die Källenius vor Jahresfrist in Shanghai mit der Premiere der Studie Vision V geweckt hatte. Die trägt zwar ausschließlich den Mercedes-Stern, hat aber mit imposanten Einzelsitzen im Fond, einer riesigen Videowand zwischen Fahrer und Passagieren und einer eigenen Minibar bereits einige der Extras, die Maybach-Kunden erwarten. So werde der VLS zu einer «Private Lounge» auf Rädern, stellt Källenius in Aussicht.