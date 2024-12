Melsungen nach Derby-Sieg wieder Spitzenreiter

Wetzlar (dpa) – Die MT Melsungen hat das hart umkämpfte Hessen-Derby für sich entschieden und den Spitzenplatz in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Die Nordhessen gewannen bei der HSG Wetzlar mit 29:27 (14:14) und revanchierten sich für die beiden Niederlagen in der Vorsaison. Beste Werfer waren Elvar Örn Jonsson (8) für die MT und der Wetzlarer Stefan Cavor (6).

Von Beginn an war es ein enges und umkämpftes Spiel. Die Hausherren standen sicher in der Abwehr und waren in der Offensive effektiv. Melsungen tat sich vor allem im gebundenen Spiel schwer. Wetzlar schaffte es, sich zwischenzeitlich mit drei Toren abzusetzen. Doch dann leistete sich die HSG ein paar technische Fehler, sodass die Gäste ausgleichen konnten.

Torhüter überragen

Nach der Pause kämpfte Wetzlar verbissen weiter. Angefeuert vom lauten Publikum in der heimischen Buderus-Arena boten die Gastgeber dem Favoriten die Stirn. Im Laufe des Spiels kam Melsungen im gesamten Abwehrverbund immer mehr auf Betriebstemperatur. MT-Torwart Adam Morawski war in dieser Phase ein wichtiger Rückhalt.

Doch auch dessen Gegenüber Till Klimke parierte wichtige Würfe, wodurch die HSG einen größeren Rückstand aufholen konnte. Danach wechselte die Führung ständig. Als Melsungens Jonsson (51. Minute) mit Rot vom Parkett musste, drohte das Spiel zu kippen. Doch Torhüter Nebojsa Simic hielt den Sieg für die Gäste fest.