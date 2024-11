Melsungen gewinnt Spitzenspiel gegen Flensburg

Die MT Melsungen setzt sich in heimischer Halle mit 33:24 gegen die SG Flensburg-Handewitt durch. Damit behaupten die Nordhessen die Tabellenführung. Torhüter Nebojsa Simic hält überragend.

Kassel (dpa) – Die MT Melsungen hat das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen. Durch das 33:24 (15:13) in heimischer Halle behaupten die Nordhessen mit 20:4 Punkten die Tabellenführung. Flensburg (17:7) rutscht dagegen auf Platz vier ab. Beste Werfer der Begegnung waren Ian Barrufet mit acht Toren für die MT sowie Somin Pytlick mit sechs Treffern für die SG.

Beide Teams mussten auf wichtige Spieler verzichten. Bei Melsungen fehlten die verletzten Dänen Nikolaj Enderleit und Hans Mensing, bei Flensburg war der erkrankte Schwede Jim Gottfridsson nicht mit von der Partie. Das erste Ausrufezeichen setzte Gäste-Schlussmann Kevin Möller, der beim 4:3 (11. Minute) einen Siebenmeter von Barrufet abwehrte. Im Gegenzug erhöhte Simon Pytlick auf 5:3. Die Gastgeber konterten mit einem Kempa-Trick von Timo Kastening auf Barrufet zum 6:6 (15.). In der 24. Minute sorgte die gleiche Kombination für das 12:10 der Nordhessen.

16 Simic-Paraden bringen Melsungen den Sieg

Zu Beginn der zweiten Hälfte zog Melsungen auf 19:16 davon (34.). Die Gäste ließen sich aber nicht beirren. Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla glich in der 46. Minute zum 22:22 aus. Großer Rückhalt der Gastgeber war nun Torhüter Nebojsa Simic. Der Montenegriner war immer wieder bei den Würfen der Flensburger zur Stelle, kam am Ende auf 16 Paraden. Beim 29:24 (56.) hatte die MT die Partie entschieden. Die SG erzielte in den letzten 14 Minuten der Partie nur noch zwei Treffer.