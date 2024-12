Melsungen geht als Spitzenreiter in die WM-Pause

Die MT Melsungen gewinnt das Spitzenspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 31:23. Damit verbringen die Nordhessen auch die Zeit während der Weltmeisterschaft an der Tabellenspitze.

Kassel (dpa) – Die MT Melsungen geht als Tabellenführer der Handball-Bundesliga in die Weltmeisterschaftspause. Nach dem 31:23 (16:11)-Heimsieg im Spitzenspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf stehen die Nordhessen bei 28:4 Punkten und können auch in den letzten Spielen des Jahres am Donnerstag und Freitag nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Hannover fiel mit 24:8 Zählern hinter die punktgleichen Teams der Füchse Berlin und des THW Kiel auf Rang vier zurück.

Da der Mannschaftsbus der Hannoveraner bei der Anreise im Stau gestanden hatte, begann die Partie mit einer halben Stunde Verspätung. Entsprechend schwer kamen die Niedersachsen in die Partie, lagen schon früh mit 1:4 (8. Minute) hinten. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit baute Melsungen den Vorsprung auf fünf Treffer aus (12:7/21.).

Hannover mit Fehlern im Angriff und Pech in der Abwehr

Nach dem Seitenwechsel kam Hannover mehrfach auf zwei Treffer heran. Allerdings blieb die Fehlerquote der Gäste im Angriff zu groß. In der Abwehr landeten zu viele Abpraller bei den Melsungern, die beim 25:19 (47.) schon vorentscheidend enteilt waren.

Beste Werfer der Partie waren Ian Barrufet mit sieben Toren für Melsungen sowie Marius Steinhauser, Renars Uscins und Martin Hanne mit je fünf Treffern für Hannover.