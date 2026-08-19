Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Im Sommer ist eine saftige Wassermelone eine willkommene Erfrischung. Manche stören sich beim Essen allerdings an den schwarzen Kernen oder den weißen Samenschalen. Lässt sich die Wassermelone mit einem einfachen Trick davon befreien?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen sich die Kerne oder Samenschalen einer Wassermelone mit der richtigen Schnitttechnik besonders einfach entfernen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Schneiden einer Wassermelone in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Die perfekte Schnitttechnik?

Um die Wassermelone zu entkernen, soll man so vorgehen:

Zunächst die beiden Enden der Wassermelone mit einem großen Messer knapp abschneiden.

Anschließend die Frucht halbieren und eine Hälfte mit der größeren Schnittfläche nach unten auf ein Brett legen.

Nun die Melone rundherum in regelmäßigem Abstand (etwa vier bis fünf Zentimeter) jeweils etwa zwei Zentimeter tief einschneiden, so dass gleich große Stücke entstehen.

Die einzelnen Stücke nacheinander mit den Fingern herausbrechen.

Nun liegen die Kerne und weißen Samenschalen des Stücks offen und lassen sich mit einem Löffel aus dem Fruchtfleisch kratzen.

Fazit: Die Kerne oder Samenschalen lassen sich auf diese Weise zwar relativ einfach entfernen, besonders ansehnlich sind die so zugeschnittenen Wassermelonenstücke aber nicht. Wer Wert auf eine schöne Optik legt, sollte die Wassermelone lieber auf herkömmliche Weise aufschneiden.

Tipp: Das übrige Fruchtfleisch muss nicht im Müll landen. Es lässt sich beispielsweise pürieren und zu einem erfrischenden Smoothie oder einer Wassermelonenlimonade verarbeiten.