Erstmals in der Geschichte der Darts-Weltrangliste schafft es ein Deutscher unter die besten 16. Für Martin Schindler bringt dies auf dem Weg zur WM wichtige Vorteile.

Basel (dpa) – Martin Schindler hat als erster deutscher Profi überhaupt den Sprung unter die besten 16 Darts-Spieler der Welt geschafft. Der 29-Jährige wird ab diesem Montag auf dem im Darts-Sport so wichtigen 16. Rang geführt und ist damit beim in einer Woche beginnenden World Grand Prix gesetzt. Für Schindler ist es die höchste Platzierung in seiner Karriere.

Schindler hat durch das European-Tour-Turnier in Basel am vergangenen Wochenende den englischen Weltklassespieler Dave Chisnall überholt und befindet sich nun nur noch knapp hinter dem schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright, der durch seine bunten Klamotten und Frisuren berühmt wurde.

EM in Dortmund wartet

Für den deutschen Primus dürfte in den kommenden Monaten aber noch mehr drin sein. Im Jahresranking steht Schindler auf Position neun. Schon bis zur WM (11. Dezember bis 3. Januar) in London ist der Sprung unter die besten Zehn der Welt realistisch. Schindler könnte dabei Profis wie den walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price oder Wright überholen.

Vor der WM im Alexandra Palace stehen weitere Saison-Höhepunkte wie die EM in Dortmund (23. bis 26. Oktober) oder der Grand Slam of Darts (8. bis 16. November) auf dem Programm.