Mehrere Graffiti-Schmierereien an Zügen

Im Zeitraum 1. - 3. Februar 2025 kam es zu mehreren Fällen von Farbschmierereien an Zügen der Deutschen Bahn in der Region.



Im Bahnbetriebswerk Trier wurde ein Triebfahrzeug auf einer Fläche von 60 qm besprüht. Der Schaden liegt bei ca. 3.500 Euro. In den Bahnhöfen Wittlich und Cochem war jeweils ein Triebfahrzeug auf einer Fläche von 50 qm und 20 qm verunstaltet. Hier liegt der verursachte Schaden bei insgesamt 4.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.



