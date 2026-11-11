Wer Gewinne und Verluste in Depots verschiedener Banken erzielt, kann diese nicht automatisch verrechnen lassen. Anleger müssen dafür selbst aktiv werden - und dabei eine Frist im Blick behalten.

Berlin (dpa/tmn) – Wer mit Aktien, Fonds und anderen Wertpapieren handelt, kann sowohl Gewinne als auch Verluste einfahren. Die Gewinne müssen in der Regel versteuert werden – Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag und eventuell auch Kirchensteuer summieren sich auf bis zu 27,99 Prozent. Fallen im selben Steuerjahr allerdings gleichzeitig auch Verluste durch Kapitalanlagen an, können diese entsprechend die Gewinne und damit auch die Steuerlast schmälern.

Innerhalb eines Depots verrechnen Banken und Neobroker das automatisch. Aber was, wenn Gewinne und Verluste bei unterschiedlichen Anbietern und in verschiedenen Depots entstehen? Dann haben die Anbieter nicht die Möglichkeit, Gewinne und Verluste untereinander zu verrechnen, erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Dann müssen Anlegerinnen und Anleger selbst aktiv werden – und eine sogenannte Verlustbescheinigung bei jeder einzelnen Bank beantragen, bei der Verluste angefallen sind. Das muss spätestens bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres passieren.

Verlustbescheinigung sorgt für schnellere Erstattung

Das beantragte Dokument oder die beantragten Dokumente erhalten Anlegerinnen und Anleger nach Abschluss des Steuerjahres von der jeweiligen Bank oder den jeweiligen Banken. Die dort ausgewiesenen Daten geben Betroffene anschließend in die Anlage KAP ihrer Steuererklärung ein. Die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten aus Kapitalanlagen nimmt dann das Finanzamt vor. Eventuell zu viel gezahlte Abgaben werden erstattet.

Wer die Antragsfrist für die Verlustbescheinigung verpasst, muss allerdings nicht fürchten, dass möglicherweise zu viel gezahlte Steuern für immer weg sind. Sie können dann lediglich nicht mehr mit der Steuererklärung zurückgeholt werden. Vielmehr übertragen Banken die erlittenen Verluste dann stets ins Folgejahr und verrechnen sie zu einem späteren Zeitpunkt mit etwaigen Kapitalerträgen.