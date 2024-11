Mehrere Bewerber für den Deutschland Cup 2025

Nach zwei Jahren in Landshut ist unklar, wo der nächste Deutschland Cup stattfindet. 2026 wird das Heim-Turnier als Testlauf für die Eishockey-WM sehr wahrscheinlich nach Düsseldorf wandern.

Landshut (dpa) – Der Deutschland Cup im Eishockey könnte im kommenden Jahr einen neuen Austragungsort erhalten. Peter Merten, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, bestätigte am Rande der diesjährigen Auflage in Landshut, dass es mehrere Bewerber für das Turnier 2025 gibt. Neben dem aktuellen Gastgeber macht sich auch Dresden Hoffnung. «Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen», sagte Merten.

Schwierig macht die Ausrichtung unter anderem, dass vier Frauen- und Männer-Teams in Kabinen unterzubringen sind. «Landshut hat ein Top-Level», sagte Merten. Bereits 2023 fand der Deutschland Cup in der Eishockey-Hochburg in Bayern statt.

Dazu kündigte der DEB-Präsident an, dass es vor der Heim-WM 2027, die in Düsseldorf und Mannheim stattfinden wird, einen Testlauf mit dem Deutschland Cup in der Rheinmetropole geben wird. Dies wird voraussichtlich im Herbst 2026 passieren.