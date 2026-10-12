Er trägt jetzt Ecken und Kanten und bläst mächtig die Backen auf: Beim Generationswechsel mausert sich der Hyundai Bayon vom aufgebockten Kleinwagen zum souveränen SUV.

Paris (dpa/tmn) – Hyundai stellt sich am unteren Ende der Kompaktklasse neu auf und schickt dafür die zweite Generation des Bayon ins Rennen. Der Konkurrent von Modellen wie dem VW T-Roc oder dem Ford Puma bekommt dabei nach Angaben des Herstellers mehr Kanten und Charakter. So soll er sich vom Kleinwagen auf Stelzen zu einem echten SUV mausern.

Seine Premiere feiert er gerade auf dem Pariser Autosalon (12. bis 18. Oktober). In den Handel kommen soll er laut Hyundai im neuen Jahr. Preise nennen die Koreaner noch nicht und verweisen als Referenz auf die aktuelle Generation, die bei 23.900 Euro startet.

Beim Generationswechsel wird der Bayon nicht nur bulliger, sondern geht auch ein wenig aus dem Leim: Der Radstand wächst auf 2,60 Meter und die Länge liegt laut Hyundai jetzt bei 4,25 Metern. Das schafft mehr Platz für bis zu fünf Insassen und erlaubt einen größeren Kofferraum, der nun bestenfalls rund 440 Liter fassen soll.



Dazu kommt ein neues digitales Cockpit mit der Option auf zwei gebogene Bildschirme, auf denen ein Android-basiertes Infotainment-System läuft, sowie zahlreiche Assistenzsysteme, die Hyundai nach eigenen Angaben bislang nur in höheren Fahrzeugklassen verbaut hat.

Benziner und ein Hybrid im Portfolio

Zum Start gibt es den Bayon wie bisher mit einem 1,0-Liter-Turbo-Benziner, der wahlweise mit 66 kW/90 PS oder 85 kW/115 PS angeboten wird. Später soll ein Hybrid folgen, der einen 1,6-Liter-Benziner mit einer E-Maschine kombiniert auf zusammen 102 kW/138 PS kommt und auf Kurzstrecken rein elektrisch fahren kann. Egal, welcher Antrieb unter der Haube steckt: Auf einen Allradantrieb muss auch der rustikaler auftretende Bayon weiterhin verzichten.