Kia bereitet den nächsten Schritt ins Nutzfahrzeuggeschäft vor: Ein Jahr nach dem PV5 zeigen die Koreaner jetzt auf der IAA in Hannover den großen Bruder PV7.

Hannover (dpa/tmn) – Der Kia PV5 bekommt einen großen Bruder: auf der IAA Nutzfahrzeuge (15. bis 20. September) in Hannover haben die Koreaner deshalb jetzt das Tuch vom PV7 gezogen und die Markteinführung für das zweite Halbjahr 2027 angekündigt, ohne dafür bislang Preise zu nennen.

Den elektrischen Konkurrenten von Modellen wie Ford Transit, VW Crafter oder Renault Traffic gibt es dem Hersteller zufolge mit bis zu 5,35 Metern Länge als Cargo oder als Passenger. Der Kastenwagen soll dann bestenfalls acht Kubikmeter Ladevolumen bieten, der Kleinbus maximal neun Sitze.

Ein paar Dinge verrät Kia noch nicht – etwa die Ladeleistung

Die Technik im Bug und im flachen Boden des Autos ist dabei identisch: Beide Modelle fahren mit einem 200 kW/272 PS starken Motor an der Vorderachse und kommen mit zwei alternativen Akkus von 71 oder 96 kWh, die mit 800 Volt arbeiten und deshalb schneller laden sollten als beim PV5.

Eine Ladeleistung nennt Kia aber noch nicht. Genauso wenig wie eine Reichweite. Dafür sind die Koreaner mitteilsam, wenn es um die weitere Modellplanung geht. In einem Jahr soll es als Dritten im Bunde den noch größeren PV9 geben.