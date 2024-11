Mehr Hubraum und Elektro-Unterstützung – Fahrbericht: Mazda3 und Mazda CX-30 MJ 2025

SP-X/Leverkusen. Statt des bisherigen Zweiliter-Saugbenziners mit 122 und 150 PS gibt im kompakten Mazda3 (Fließheck und Fastback) und im CX-30 ab sofort ein Vierzylinder mit 2,5 Liter Hubraum und 140 PS den Ton an. Das Aggregat ist mit einem Mildhybridsystem auf 24-Volt-Basis kombiniert. Dessen riemengetriebener integrierter Startergenerator (ISG) rekuperiert Bremsenergie, speichert sie in einem 0,22 kWh fassenden Mini-Akku und unterstützt speziell beim Losfahren und bei mittleren Drehzahlen den Verbrenner mit maximal 5,1 kW und bis zu 48 Nm bei seiner Arbeit. Das maximale Drehmoment steigt um 25 auf 238 Nm, zudem liegt es jetzt schon bei 3.300 und nicht erst bei 4.000 U/min an.

Der Effekt laut Mazda: Bessere Beschleunigung, mehr Laufruhe dank einer Ausgleichwellen-Einheit und geringerer Verbrauch, zu dem auch die Zylinderabschaltung beiträgt. Laut WLTP-Norm sollen es beim 3er-Mazda mit Handschalter 5,9 bis 6,0, beim CX-30 6,5 bis 6,6 l/100 km sein, die Automatik-Versionen liegen in etwa einen halben Liter drüber. Beim ersten Kennenlernen auf den Straßen rund um die Mazda Deutschland-Zentrale in Leverkusen zeigte der 2,5-Liter-Benziner in beiden Modellen zumindest bei niedrigen und mittleren Drehzahlen durchwegs feine Manieren, bei Bedarf einen mehr als ausreichenden Wumms und dazu Realverbräuche von 7,2 bis 7,4 Liter.

Die Mehrleistung des nach wie vor als Alternative angebotenen e-Skyactiv X 186 Benziners wurde auch dank der homogenen Leistungsentfaltung weder im kompakten Fließheck- noch im ebenso kompakten SUV-Modell vermisst. Schließlich sind die beiden Mazdas mit dem Basismotor bis zu 206 und bis zu 194 km/h schnell und sie sprinten in 9,5 und 9,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit kann man im Alltag wirklich gut leben.

Im Innenraum bleibt bei beiden Modellen äußerlich alles beim Alten – inklusive des mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommenen Bildschirms im eher bescheidenen 8,8-Zoll-Format. Auch die Bedienung per Dreh-Drück-Steller hinter Schalt- oder Automatikwählhebel plus Direktwahltasten wirkt fast schon ein wenig anachronistisch, sie ist aber nach wie vor intuitiv und mit wenig Ablenkung vom Fahrgeschehen zu bewältigen. Frisch in den 3er und den CX-30 eingezogen ist Amazons Alexa als Sprachsteuerung des Infotainment-Systems Mazda Connect. Neben den anderweitig bekannten Funktionen wie Musik-Apps, Wetterinformationen, Nachrichten oder der Steuerung von Smart-Home-Gerätschaften sind auch Navigation und Klimaanlage an die virtuelle Begleiterin gekoppelt. Dazu gibt es auch noch die neue Hybrid-Navigation, die laut Mazda dank Online-Kartenupdates und Echtzeit-Verkehrsinfos eine präzise dynamische Routenführung erlaubt.

Wer mit einem der 2025er-Modelle von Mazda liebäugelt, muss sich zwischen vier Ausstattungslinien und zwei Sondereditionen entscheiden. Zu haben sind Mazda3 und Mazda CX-30 als Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line, und Takumi sowie als Homura und Nagisa. Schon die Basis enthält unter anderem eine Klimaanlage, 16-Zoll-Alus, ein Head-up-Display, diverse Sicherheits- und Assistenzsysteme, eine Rückfahrkamera und die Einparkhilfe hinten. Außerdem grundsätzlich an Bord: ein Audiosystem mit sechs Lautsprechern und DAB+-Tuner, Voll-LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten und -Blinker. Wer mehr will, kann zwischen diversen Paketen auswählen.

Die Preislisten beginnen bei 28.140 Euro für den Mazda3 e-Skyactive G 140 Primeline mit Handschalter, der Fastback kostet 500, die Automatik-Version 2.000 Euro mehr. Der wegen seines Platzangebots und seiner größeren Flexibilität überzeugendere CX-30 ist ab 28.940 Euro zu haben.

Mazda3 e-Skyactiv G 150 – Technische Daten:

Fünftürige Fließheck-Limousine der Kompaktklasse mit fünf Sitzen, Länge: 4,46 Meter, Breite mit Außenspiegel 2,03 Meter (ohne Außenspiegel: 1,80 Meter), Höhe: 1,44 Meter, Radstand 2,73 Meter, Kofferraumvolumen: 351 bis 1.026 Liter

2,5-Liter-Benzinmotor mit 24-Volt-Mildhybrid-System, 103 kW/140 PS, maximales Drehmoment 238 Nm/3.300 U/min, Sechs-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb, Vmax 206 km/h, 0 – 100 km/h: 9,5 s, Normverbrauch: 5,9 – 6,0 l/100 km, CO2-Emission: 133 – 135 g/km, Preis: ab 28.140 Euro.

Mazda CX-30 e-Skyactiv G 150 – Technische Daten:

Fünftüriges, fünfsitziges Crossover-SUV der Kompaktklasse, Länge: 4,40 Meter, Breite: 1,80 Meter (mit Außenspiegeln: 2,04 Meter), Höhe: 1,54 Meter, Radstand: 2,66 Meter, Kofferraumvolumen: 430 – 1.406 Liter

2,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit 24-Volt-Mildhybrid-System, 103 kW/140 PS, maximales Drehmoment: 238 Nm bei 3.300 U/min, Sechsgang-Schaltgetriebe, Frontantrieb, Vmax: 194 km/h, 0 – 100 km/h: 9,7 s, WLTP-Verbrauch: 6,5 – 6,6 l/100 km, CO2-Ausstoß: 135 – 136 g/km, Preis: ab 28.940 Euro

Rudolf Huber/SP-X