Wegen Raserei wurde NFL-Profi Nolan Smith von den Philadelphia Eagles kurzzeitig festgenommen. Der 25-Jährige war deutlich zu schnell unterwegs.

Philadelphia (dpa) – NFL-Profi Nolan Smith von den Philadelphia Eagles ist wegen Raserei und rücksichtslosen Fahrens kurzzeitig festgenommen worden. Das bestätigte das Büro des Sheriffs im Twiggs County im US-Bundesstaat Georgia ESPN.

Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am 15. Mai, wurde jetzt aber erst bekannt. Smith befindet sich gegen Kaution bereits wieder auf freiem Fuß.

Smith muss sich vor Gericht verantworten

Aufzeichnungen eines Polizisten zufolge wurde Smith mit umgerechnet 217 statt der erlaubten 112 km/h gemessen. Der Defensivspieler muss sich aufgrund des Vorfalls vor Gericht verantworten, ein Termin sei laut Sheriff-Büro bereits festgelegt worden.

Smith spielt seit 2023 in der NFL, im Rahmen des Drafts war er damals von den Eagles in der ersten Runde ausgewählt worden. Im Februar 2025 gewann Smith mit Philadelphia den Super Bowl.