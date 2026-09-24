Lindsey Vonn teilt ihre Sommer-Eindrücke – und Fotos im Bikini an der Seite des Franzosen Matthieu Bailet. Gerüchte über eine Beziehung der beiden hatte es seit längerem gegeben.

Vail (dpa) – Ski-Star Lindsey Vonn hat verliebt wirkende Fotos mit dem französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet geteilt. Gerüchte über eine Beziehung der beiden Sportler hatte es schon seit längerem gegeben. In einem Post auf Instagram zeigte sich die 41 Jahre alte Olympiasiegerin mit dem 30 Jahre alten Speed-Spezialisten im Bikini in einem Pool und am Meer. Auf einen Kommentar Bailets reagierte Vonn mit zwei Emojis – einem Kuss-Smiley und einem roten Herzen. Bezeichnet hatte Vonn den Beitrag auf Englisch als «Sommer-Zusammenfassung, Teil eins».

Vonn hatte sich im Februar bei ihrem Unfall in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo schwer an Knie und Unterschenkel verletzt. Die US-Amerikanerin musste mehrfach operiert werden. Im Herbst steht ein weiterer Eingriff bevor. Vonn teilte in dem Beitrag auch Trainings-Fotos.