Als Tee kann Salbei Halsschmerzen lindern. Die Heilpflanze ist aber auch ein aromatisches Gewürz - besonders, wenn man diese Tricks anwendet.

Bonn/Veitshöchheim (dpa/tmn) – Wer das volle Aroma von Salbei genießen will, kann zwei einfache Tipps beachten.

Der Erste betrifft die Ernte. Den meisten Geschmack hat Salbei kurz vor der Blüte im Sommer. Aber auch wenn man ihn vorher pflückt, gibt es noch einen zweiten Trick: bei der Zubereitung. Salbei entfaltet nämlich sein volles Aroma, wenn er sanft erhitzt wird, rät das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Welche Zutaten perfekt mit Salbei zusammenspielen

Ideal ist eine Kombination aus Salbei und Butter mit Nudeln, Gnocchi, Geflügel oder Fisch. Dafür gibt man fein zerkleinerte Salbeiblätter in zerlassene Butter und schmeckt am Ende alles mit Pfeffer ab. So verleiht der Salbei mit seinem würzig-herben Aroma dem Gericht eine mediterrane, frische Eukalyptusnote.

Wer Lust hat, kann Salbei auch mit Knoblauch oder anderen kräftigen Kräutern wie Estragon oder Thymian kombinieren.

Salbei passt aber auch hervorragend:

zu Kartoffeln und Quark

zu Tomaten

zu Pilzen

zu Eiern

zu Polenta

zu Gemüsegerichten

im Risotto

in Pesto

Gesunde Heilpflanze

Zudem macht die Heilpflanze aufgrund ihrer ätherischen Öle das Essen bekömmlicher, so das BZfE. Daher passt das Gewürz auch gut zu fettreichen Fleischgerichten, wie dem italienischen Klassiker «Saltimbocca alla romana», einem mit Schinken und Salbei gefüllten Kalbsschnitzel.

Salbei ist also nur lecker, sondern auch gesund. Als Tee kann er Halskratzen oder Schluckbeschwerden lindern. Auch bei Zahnschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden kann das Kraut zum Einsatz kommen.

Dauerhaft in zu großen Mengen sollte man Salbei und Salbeitee aber nicht konsumieren. Denn die Pflanze enthält unter anderem das ätherische Öl Thujon – das kann laut BZfE in großen Mengen schädlich sein. Insbesondere Schwangere sollten vorsichtig sein.

Wie hält sich Salbei am besten?

Salbei kann man frisch oder getrocknet verwenden. Getrocknet hält Salbei mehrere Monate, wenn man ihn an einem kühlen, dunklen, luftdichten Ort lagert. Frisch als Bund hält er sich am besten, wenn man ihn in ein Glas mit frischem Wasser stellt oder in ein feuchtes Küchentuch einwickelt. Im Gemüsefach hält er dann einige Tage.

Wenn man ein Töpfchen frischen Salbei im Handel kauft, sollte man laut BZfE darauf achten, dass die Blattränder oder Triebspitzen nicht trocken sind und der Salbei angenehm duftet. Die Hauptsaison für frischen Salbei ist gerade losgegangen – sie geht von April bis Oktober.

Salbei lässt sich auch im Garten oder auf dem Balkon anpflanzen. Wichtig sind ein sonniger Standort und etwas Platz.