Medikamente entsorgen: So geht es richtig

Nasensprays, Schmerztabletten, Antibiotika: Liegen sie lange in der Hausapotheke, kann es passieren, dass sie ablaufen. In welchen Müll gehören die Medikamente dann?

Köln (dpa/tmn) – Wenn die Medikamente abgelaufen sind, sollte man sie nicht mehr einnehmen. Da stellt sich die Frage: wohin damit? Die Initiative «Mülltrennung wirkt» erklärt, wie man mit den abgelaufenen Medikamenten und ihren Verpackungen am besten umgeht.

Wohin Medikamentenreste gehören

Arzneimittelreste können vielerorts in die Restmülltonne geworfen werden. Sie sollten dann in ihrer Verpackung bleiben und der Müllbeutel sorgfältig zugebunden sein, so die Initiative. Wichtig ist auch, dass die Medikamente nicht auf den ersten Blick direkt sichtbar sind. Dadurch soll vermieden werden, dass unbefugte Menschen die Medikamente aus dem Müll holen.

Es gibt aber auch Ausnahmen: Asthmasprays oder Mittel zur Behandlung von Krebs dürfen womöglich nicht in den Hausmüll. Die Informationen zur richtigen Entsorgung stehen dann im Beipackzettel. Man kann auch in Arztpraxen oder Apotheken nachfragen. Letztere können auf freiwilliger Basis Medikamentenreste zur Entsorgung entgegennehmen.

An einigen Orten gelten jedoch andere Regeln – dort dürfen Medikamentenreste grundsätzlich nicht in den Hausmüll. Dann müssen sie zu Schadstoffmobilen oder Schadstoffsammelstellen von Recyclinghöfen gebracht werden. Auf der Website von «Mülltrennung wirkt» findet sich ein Abfallberater, der mit Hilfe der Postleitzahl schnell Auskunft über lokale Mülltrennungsregeln gibt.

In der Toilette oder Spüle sollte man Medikamentenreste nie entsorgen. So gelangen sie in den Wasserkreislauf und können Schaden anrichten.

Wohin leere Verpackungen gehören

Leere Blister- oder Durchdrückverpackungen, Arzneimitteldosen, Pumpsprays und Spraydosen gehören in die Gelbe Tonne, solange sie aus Kunststoff oder Aluminium (bzw. Aluminiumfolie) bestehen. Besteht der Deckel aus einem anderen Material, sollte er abgeschraubt und separat entsorgt werden, so «Mülltrennung wirkt».

Fläschchen und Glasbehälter kommen in den Glascontainer und werden – wie gewohnt – nach Farben sortiert. Die einfachen Umverpackungen aus Karton gehören in die Altpapiertonne, ebenso die Beipackzettel.

Wichtig: Alle Verpackungen sollten wirklich vollständig geleert sein und keine Medikamentenreste enthalten.