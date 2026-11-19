Diese Entwicklung dürfte auch Alexander Zverev mit Interesse verfolgen: Sein größter Rivale beim Prestigeevent in Turin plagt sich mit Oberschenkelproblemen. Ist das Traumfinale in Gefahr?

Turin (dpa) – Die weitere Teilnahme von Spaniens Tennis-Ass Carlos Alcaraz bei den ATP Finals in Turin ist Medienberichten zufolge fraglich. Der größte Titelrivale des Weltranglistenersten Alexander Zverev will sich demnach wegen seiner Oberschenkelprobleme heute einem MRT unterziehen.

Laut der spanischen Zeitung «Marca» entscheidet das Ergebnis nicht nur darüber, ob der vorzeitig fürs Halbfinale qualifizierte 23-Jährige weiter beim Prestigeevent antreten kann. Auch dessen Start bei der anschließenden Davis-Cup-Endrunde in Bologna steht demnach auf der Kippe. Spanien wäre dort ein möglicher Halbfinal-Gegner für das deutsche Team um Zverev.

Das war passiert

Alcaraz hatte sich bei seinem klaren 6:2, 6:4-Sieg gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Daniiel Medwedew aus Russland am Mittwoch am linken Oberschenkel behandeln lassen müssen. «Nun ja, ich spüre es ein wenig. Ich werde nicht lügen», sagte der siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinner hinterher.

Am Freitag ist sein drittes und letztes Vorrundenmatch gegen den noch sieglosen Italiener Flavio Cobolli angesetzt. «Das sind Momente, die ich schon erlebt habe. Ich lerne meinen Körper immer besser kennen», sagte Alcaraz: «Die Erfahrung, solche Situationen schon mehrfach durchgemacht zu haben, hilft mir dabei, sowohl auf als auch neben dem Platz richtig zu handeln.»

In bestechender Form

Alcaraz war Ende August bei den US Open nach einem monatelangen Ausfall wegen einer Handgelenksverletzung zurückgekehrt. Zuletzt hatte er sich in bestechender Form präsentiert und die Turniere in Tokio, Wien und Paris gewonnen. Auch in seinen zwei bisherigen Matches bei den ATP Finals spielte Alcaraz beeindruckend stark auf.