Wolfsburg (dpa) – Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor der Verpflichtung des Dänen Christian Eriksen. Der 33 Jahre alte Rekordnationalspieler ist nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Manchester United vereinslos und soll in Kürze einen Vertrag bei den Niedersachsen unterschreiben, wie das dänische «Tipsbladet» und der «Kicker» berichten.

Eriksen hatte sich zuletzt beim schwedischen Club Malmö FF fit gehalten. In Wolfsburg würde der offensive Mittelfeldspieler auf seinen Landsmann Peter Christiansen als Sportgeschäftsführer treffen. Für Manchester United hatte der Däne, der bei der Europameisterschaft 2021 bei einem Spiel auf dem Platz zusammengebrochen war, in der vergangenen Saison 35 Pflichtspiele bestritten. Bei den WM-Qualifikationsspielen Dänemarks gegen Schottland (0:0) und Griechenland (3:0) stand er nicht im Kader.